Coinbase beendet den Betrieb in Japan, warum ist der Aktienkurs in 2 Wochen immer noch um 50 % gestiegen?

Wichtigste Punkte

Coinbase stoppt alle Aktivitäten in Japan unter Berufung auf „Marktbedingungen“

Letzte Woche hat es 20 % seiner Belegschaft abgebaut, nachdem es bereits im Juni 18 % seiner Mitarbeiter entlassen hatte

Der Aktienkurs ist inmitten der Krypto-Rallye im Jahresvergleich um fast 50 % gestiegen, liegt aber immer noch 85 % unter seinem Höchststand

Das Unternehmen hat viele Probleme, während CEO Armstrong im Oktober 2 % seines Anteils verkaufte

Coinbase war in letzter Zeit in einer Welt voller Schmerzen.

Erst letzte Woche gab die Börse bekannt, dass sie 20 % ihrer Belegschaft entlassen wird, nachdem sie im vergangenen Juni bereits 18 % abgebaut hatte. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich analysierte, was dies für das Unternehmen bedeutete, das eine Marktkapitalisierung von unter 10 Mrd. $ hat, 90 % unter der Wert, zu dem es im April 2021 an die Börse ging.

Dies geschah, nachdem CEO Brian Armstrong im Oktober 2 % seines Anteils an dem Unternehmen veräußert hatte. Daraufhin habe ich einen ausführlichen Bericht geschrieben, in dem ich analysiert habe, was dies alles für ein Unternehmen bedeutet, das als Fackelträger angesehen wurde, um Kryptowährungen nach seinem viel beachteten Börsengang an der Nasdaq ein für alle Mal in die Mainstream-Kreise zu tragen.

Aber heute kamen noch mehr schlechte Nachrichten. Die Börse kündigte an, dass sie alle Aktivitäten in Japan unter Berufung auf „Marktbedingungen“ einstellt.

Coinbase-Aktienkurs im Aufwärtstrend

Trotz des Ansturms schlechter Nachrichten war der Aktienkurs von Coinbase in den ersten Wochen des Jahres 2023 ein großer Gewinner und stieg in nur 18 Tagen um 48 %.

Dies geschieht inmitten der größten Krypto-Rallye seit 9 Monaten, bei der die Preise auf breiter Front gestiegen sind. Während die Erholung des Aktienkurses von Coinbase eine großartige Nachricht für Investoren ist, fasst sie ironischerweise auch genau das Problem zusammen – die Korrelation von Coinbase mit dem Kryptomarkt.

Es gibt nur wenige Dinge, die volatiler sind als Krypto, daher ist es keine gute Nachricht, an der Hüfte an seine Preisaktion gebunden zu sein. Aber die Leistung von Coinbase hängt vom Kryptomarkt ab, denn wenn der Preis sinkt, sinken das Transaktionsvolumen und das Interesse an der Branche und damit auch an Coinbase.

Während der Pandemie war das eine tolle Sache. Der Gelddrucker war auf Hochtouren, die Zinssätze waren niedrig und Privatanleger waren alle an Bord des FOMO-Zugs, bewaffnet mit einer gesunden Neugier auf Krypto und einem fetten Stimulus-Scheck.

Aber mit dem sich verändernden Makroumfeld ist die Kryptoindustrie von 3 Bio. $ auf 800 Mrd. $ gefallen, bevor sie durch diesen jüngsten Anstieg wieder auf über 1 Bio. $ gestiegen ist.

Warum werden die japanischen Operationen eingestellt?

Trotz des angenehmen Aufschwungs in den letzten Wochen erfährt man bei näherem Betrachten, dass Coinbase seit dem Börsengang 85 % seines Wertes verloren hat, zwei Entlassungsrunden durchlaufen hat, sein CEO im Oktober 2 % seiner Aktien verkauft hat und nun den Betrieb in Japan einstellt.

Alle japanischen Coinbase-Kunden haben bis zum 16. Februar Zeit, ihre Guthaben von der Plattform abzuziehen. Wenn sie dies nicht tun, werden die verbleibenden Vermögenswerte in japanische Yen umgewandelt. Coinbase hatte während des letzten Krypto-Winters hart daran gearbeitet, in den japanischen Markt zu expandieren, daher ist der abrupte Abgang eine Schande.

Aber Coinbase ist nicht die einzige Börse, die diesen Schritt macht, denn auch der Rivale Kraken gab bekannt, dass er im vergangenen Monat den japanischen Betrieb einstellen würde. Ebenso wie Coinbase hatte Kraken einen großen Teil seiner Belegschaft abgebaut und 30 % der Mitarbeiter entlassen, nachdem der Zusammenbruch der FTX den Markt erschütterte. Das Problem der extremen Korrelation von Coinbase mit dem Kryptomarkt ist ein Problem, mit dem Börsen in der gesamten Branche konfrontiert sind.

Die Ergebnisse von Coinbase für das 3. Quartal zeigten, dass das Transaktionsvolumen gegenüber dem 2. Quartal um 44 % zurückgegangen ist. Der Rückgang des Volumens und des Interesses hat letztendlich den Einbruch des Aktienkurses, die Entlassungen und die nun eingestellte japanische Geschäftstätigkeit verursacht. Ein Blick auf Google Trends genügt, um das Ausmaß des Rückgangs der öffentlichen Aufmerksamkeit für die Börse zu erkennen.

Die Anleger von $COIN werden hoffen, dass die schwächeren Makrodaten der letzten Wochen und die Erholung der Kryptowährung ein gutes Omen für die Zukunft sind, andernfalls wird diese Kurserholung nur von kurzer Dauer sein.