Kryptopreise steigen nach stärkster Rallye seit 9 Monaten, aber warum?

Wichtigste Punkte

Bitcoin ist zurück im Bereich der 20.000$, Ethereum hat die 1.500$-Marke überschritten und Altcoins steigen weiter an im Zuge der größten Krypto-Rallye seit 9 Monaten

Optimismus, dass die Fed nach den niedrigeren Inflationsdaten früher als erwartet von der Hochzinspolitik abrücken wird

Der nächste große Tag für die Kryptomärkte ist der 1. Februar, an dem die Fed über die aktuelle Zinspolitik entscheiden wird

Solana ist seit Anfang des Jahres um 130 % gestiegen und führt die Altcoins an

Sogar Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu steigen weiter an

Einige Analysten befürchten, dass der Markt voreilig einen früher als erwarteten Schwenk der Fed einpreist

Die Kryptomärkte starten mit einer kräftigen Dosis Nostalgie in das neue Jahr und verzeichnen die stärkste Rallye seit 9 Monaten.

Bitcoin wird nahe bei 21.000 $ gehandelt, Ethereum bei 1.500 $ und auch die Altcoins steigen stark an.

Ich habe einen Schnappschuss des Marktes an diesem Tag in der letzten Woche gemacht, als die Märkte zu Beginn des neuen Jahres einen Sprung nach oben machten. Eine Woche später ist die Richtung dieselbe – aber die Rallye wurde noch eine Stufe höher gesetzt. Der folgende Chart zeigt die Krypto-Kursentwicklung zu Beginn des Jahres, eine Flut von Aufwärtsbewegungen:

Was ist die Ursache für den Preisanstieg?

Im vergangenen Jahr hat die Inflation vielleicht das Wort Pandemie als das schmutzigste Wort in unserem Wortschatz abgelöst. Und das aus gutem Grund, denn die Welt wird von einer Inflationskrise erfasst, wie wir sie seit den 1970er Jahren nicht mehr erlebt haben.

Doch in den letzten Wochen hat sich ein wenig Optimismus, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, auf dem Markt breit gemacht. Dies hat dazu geführt, dass die Anleger darauf wetten, dass die US-Notenbank früher als erwartet von Zinserhöhungen abrücken wird. Und die Märkte tun etwas, von dem die meisten Menschen vergessen haben, dass sie es können – sie steigen.

Der Markt ist im Allgemeinen gestiegen. Der S&P 500 ist um fast 5 % gestiegen. Kryptopreise können innerhalb weniger Minuten einen 5%-Anstieg wettmachen, aber der Aktienmarkt ist offensichtlich weniger volatil, und 5 % bedeuten eine starke Bewegung – in dem sehr volatilen Jahr 2022 gab es nur vier Gelegenheiten, bei denen der Markt in einer Woche um so viel zulegte.

Die Zinssätze sind der Schlüssel für die Kryptomärkte. Altcoins werden wie gehebelte Wetten auf Bitcoin gehandelt, und Bitcoin wurde im letzten Jahr oder so wie eine gehebelte Wette auf den S&P 500 gehandelt. Seit die Zinsen im April 2022 angehoben wurden, befindet sich der Bitcoin-Preis im freien Fall.

Während es vom Kryptomarkt selbst zu Schwankungen gekommen ist (die LUNA-Todesspirale, der Celsius-Crash und das atemberaubende FTX-Debakel fallen mir ein), ist die Schlüsselvariable zweifelsohne die straffe Geldpolitik, die den Wert aller Risikoanlagen unterdrückt. Bitcoin wird erst dann steigen können, wenn die Fed einen Kurswechsel vornimmt, und in der letzten Woche waren die Anleger zu einer Haltung übergegangen, wonach sie diesen Kurswechsel früher als bisher erwarten.

Wird es weitergehen?

Der nächste wichtige Termin ist der 1. Februar, an dem die US-Notenbank über die aktuelle Zinspolitik entscheiden wird. Diese FOMC-Sitzungen waren neben dem monatlichen VPI-Bericht im letzten Jahr die wichtigsten Einflussfaktoren für die Märkte.

Ich habe vor fünf Tagen darüber geschrieben, wie wir Volatilität zum Ende der Woche bekommen würden, als wir auf den VPI-Bericht stießen. Dieser Bericht kam wie erwartet, spiegelte aber einen weiteren Monat mit fallender Inflation wider, die, wie bereits beschrieben, die Märkte nach oben trieb.

Dennoch ist der Kursanstieg etwas überraschend, wenn man die Worte bedenkt, die bisher aus dem Mund des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell gekommen sind. Er hat betont, dass ein Kurswechsel nicht bevorstehe, und hat sich sogar über die vermeintlich verfrühte Annahme des Marktes, dass die Geldpolitik wieder gelockert werde, ausgelassen.

Tatsächlich hatte es im vergangenen Jahr viele Fehlstarts am Markt gegeben, wobei die Anleger wiederholt darauf gewettet hatten, dass die Fed über das Ausmaß und die Geschwindigkeit von Zinserhöhungen bluffte. Dies ist einer der Gründe, warum die anschließende Abwärtsbewegung so heftig war.

In Wahrheit zeichnet die folgende Tabelle das Bild besser als tausend Worte:

Altcoins legen stärker zu

Wie wir in der Geschichte der Kryptowährungen wiederholt gesehen haben, verzeichnen die Altcoins mit höherem Beta deutlich höhere Gewinne als Bitcoin. Natürlich geht dies von einer niedrigeren Basis aus – der Nachteil eines höheren Betas ist, dass in schwierigen Zeiten der Schmerz viel größer ist, und Altcoins haben dies in diesem Krypto-Winter sicherlich erfahren.

Die Gewinne wurden von Solana angeführt, der Layer 1, die selbst nach Krypto-Maßstäben ein turbulentes Jahr hinter sich hat. Ich habe vor zwei Wochen einen Deep Dive darüber geschrieben, aber der Coin war von einem Punkt, an dem sie den dritten Platz hinter Ethereum und Bitcoin hielt, abgestürzt, um sich kaum noch unter den Top 20 zu halten.

Eine Kombination aus wiederholten Ausfällen, Top-Projekten, die zu konkurrierenden Blockchains abwanderten, und einer engen Verbindung mit dem in Ungnade gefallenen Sam Bankman-Fried trugen alle dazu bei, dass Solana 97 % von seinem Allzeithoch von 260 $ einbüßte und gegen Ende 2022 bei 7,70 $ gehandelt wurde.

Aber wie es für Kryptowährungen typisch ist, hat ein Stimmungsumschwung, angeführt von der völlig unerklärlichen Memecoin, BONK, dazu beigetragen, den Preis des Coins in die Höhe zu treiben, der jetzt bei 23,40 $ liegt und sich damit in den letzten zwei Wochen mehr als verdoppelt hat.

Memecoins verzeichnen Gewinne auf breiter Front. Dies wäre normalerweise der Teil, in dem ich versuchen würde, eine Analyse über das Warum zu geben, aber wir wissen inzwischen, dass es kein wirkliches Muster für den Memecoin-Wahnsinn gibt, also werde ich stattdessen einfach die Renditen auflisten. Shiba Inu ist um 29 % gestiegen, während der Daddy von allen, Dogecoin, um 20 % zugelegt hat und jetzt eine Marktkapitalisierung von 11,2 Mrd. $ aufweist.

Was passiert als nächstes?

Im Moment genießen die Anleger die Gewinne, nachdem sie einfach versucht haben, das ganze Jahr 2022 hindurch zu überleben. Aber wenn man sich den Markt ansieht, bleibt die Volatilität niedrig und die Volumina sind noch weit entfernt von dem, was sie während der Pandemie waren, während die Preise in die Höhe geschossen sind.

Der Markt war seit der FTX-Implosion ungewöhnlich ruhig, und dies ist die erste bedeutende Bewegung. Obwohl der Optimismus offensichtlich ist, sind die Anleger nach wie vor etwas vorsichtig, und die Preise sind im Vergleich zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr immer noch extrem niedrig.

Ein Rückgang um 75 % gefolgt von einer Rally um 20 % entspricht immer noch einem Rückgang um 70 %. Während also die grünen Candlesticks heute Morgen für Händler hübsch sind – und längst überfällig – ist das Ausmaß des Schadens für Krypto hier immer noch schwerwiegend. Die institutionelle Akzeptanz wurde wahrscheinlich durch die unzähligen Skandale stark beeinträchtigt, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass weitere Dominosteine im FTX-Ansteckungsnetz fallen, und die makroökonomische Entwicklung/Inflation bleibt höchst unsicher.

Die letzten zwei Wochen brachten einige dringend benötigte positive Nachrichten, nicht nur für Krypto, sondern für die Wirtschaft insgesamt. Die Anleger feiern das mit steigenden Kursen, aber es sind immer noch unsichere Zeiten, die noch viele Wendungen bringen werden.