Wichtigste Punkte

Laut Cathie Wood könnten sich Institutionen von Kryptowährungen zurückziehen

Sie glaubt, dass sie mehr in Bitcoin und Ether investieren werden, sobald sie sich die Zeit nehmen, den Kryptobereich zu studieren

Ich denke, dass sie zu optimistisch ist, weil die Kryptoindustrie einen schweren Schlag erlitten hat und es länger dauern könnte, bis sie sich davon erholt

Die Lage im Bereich der Kryptowährungen ist im Moment schlecht.

Die besorgniserregendste Entwicklungen der letzten Wochen – und ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass es einige davon gab – ist vielleicht die Frage, was das alles für den Ruf der Branche in der Zukunft bedeutet.

Welche Institutionen werden Bitcoin jetzt in ihre Bilanz aufnehmen? Welche Pensionsfonds werden in digitale Vermögenswerte umsteigen? Die Implosion von FTX (über die ich hier ausführlich geschrieben habe) ist so hochkarätig und erschütternd, dass es sich täuschend anfühlt, zu erwarten, dass irgendjemand, der mit der traditionellen Finanzwelt in Verbindung steht, in den Raum zieht. Ist der Schaden irreparabel?

Cathie Wood deutet institutionellen Rückschritt an

In diesem Sinne fand ich das Interview von Ark Invest-Gründerin Cathie Wood letzte Woche mit Bloomberg aufschlussreich. Sie ist seit langem für ihre ultra-optimistischen Ansichten zu Bitcoin bekannt und bekräftigte im Interview sogar ihr Vertrauen in ihre Preisprognose für Bitcoin, von dem sie glaubt, dass es bis 2030 einen Wert von 1 Mio. $ pro Coin erreichen wird.

Das kam weder überraschend noch war es völlig unvorhersehbar. Wood ist fest davon überzeugt, dass Bitcoin die Makrolandschaft langfristig verändern wird. Sie hat sich sehr aggressiv auf dem Markt positioniert und auf riskante Technologieaktien, Bitcoin und andere Vermögenswerte gesetzt, die mit dem Übergang zu einem neuen Zinsparadigma zu kämpfen hatten – wie die Performance ihres Vorzeige-ETF unten zeigt:

Ich hatte jedoch das Gefühl, dass etwas anderes in ihrem Interview bemerkenswert war. „Ich denke jedoch, dass das Einzige, was sich verzögern wird, vielleicht Institutionen sind, die zurücktreten und einfach sagen: ‚Okay, verstehen wir das wirklich?’“, sagte sie.

Dies deutet auf die große Gefahr hier hin. Während der gesamten Pandemie war eines der optimistischsten Dinge für Bitcoin der Trend, dass Institutionen in den Raum strömten. Da war Tesla. Es gab einen ETF-Chat. Es gab Grayscale. Es gab öffentliche Mining-Unternehmen. Es gab Coinbase, die an der Börse ging. Verdammt, es gab sogar El Salvador, das Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärte.

Aber jetzt, da das Niedrigzinsumfeld zu Ende ist und die Liquidität aus der Wirtschaft gesaugt wird, stehen Bitcoin und Krypto vor etwas, dem sie noch nie zuvor ausgesetzt waren – einem Rückgang der Gesamtwirtschaft.

Vergessen wir nicht, dass Bitcoin 2009 in den größten Bullenmarkt der Geschichte eingeführt wurde. Es wurde noch nicht inmitten eines rückläufigen Makroklimas getestet, und daher ist dies alles beispiellos. Und bei diesem Test ist die Kryptowährung überfordert.

BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital und all die anderen bankrotten Firmen, zu denen nun auch FTX gehört, haben die Kryptowährung in ein so schlechtes Licht gerückt, dass es nicht überrascht, wenn Analysten vor einem Rückgang der institutionellen Akzeptanz warnen. Es wäre eher eine Überraschung, wenn es nicht so wäre.

Optimismus

Ich sollte anmerken, dass Wood hinzufügte, dass sie dachte, Bitcoin würde aus all dem „wie eine Rose riechen“ herauskommen. So weit würde ich sicherlich nicht gehen – wenn Sie mich fragen, wird der Ruf der gesamten Branche verprügelt – aber ich verstehe, woher sie kommt.

Aber während Bitcoin möglicherweise kein Kontrahentenrisiko hat und daher theoretisch immun gegen die Art von Implosionen ist, die wir bei zentralisierten Unternehmen wie FTX gesehen haben, ist dies die reale Welt. Und in der realen Welt sind zentralisierte Unternehmen erforderlich, damit der Durchschnittsbürger darauf zugreifen kann – ganz zu schweigen von Institutionen.

Und bis die Gier, die rücksichtslose Hebelwirkung, das naive Risikomanagement und der offene Betrug (ohne Namen zu nennen) in der Branche nicht mehr existieren, wird Bitcoin im Mainstream-Finanzraum keine nennenswerte Zugkraft erlangen. Nach so vielen aufsehenerregenden Pleiten werden die Institutionen jetzt viel vorsichtiger mit Investitionen in diesem Bereich sein. Die Regulierung ist stark im Kommen. Die Renditen sind nicht mehr überragend.

Deshalb widerspreche ich dem optimistischen Ton, den Wood später im Interview anschlug:

„Und sobald (Institutionen) tatsächlich die Hausaufgaben machen und sehen, was hier passiert ist“, sagte Wood, „ich denke, sie werden sich wohler fühlen, in Bitcoin und vielleicht Ether als ersten Halt einzusteigen, weil sie es besser verstehen werden“.

Zum besseren Verständnis von Bitcoin gehört für mich auch die Einsicht, dass er in einem Umfeld, in dem es keine Nullzinsen mehr gibt, weiterhin als extrem risikoreiche Anlage gehandelt wird. Langfristig mag die Vision sein, dass Bitcoin ein seriöser Inflationsschutz ist, aber das ist im Moment nicht der Fall – das werden die Vermögensverwalter erkennen.

Die Kryptowährung hat in diesem Jahr bei allen, die damit in Berührung gekommen sind, einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. FTX ist nur die jüngste Blamage für die Branche, während die Welt mit einer Mischung aus Selbstgefälligkeit, Mitleid und Abscheu zuschaut. Vor diesem Hintergrund hat der Ruf der gesamten Branche einen schweren Schlag erlitten.

Und da die Zinsen steigen, die Lebenshaltungskosten in die Höhe schießen und die Daten weiterhin auf eine schwächelnde Wirtschaft hindeuten, wird die Krypto-Party etwas länger dauern, als Cathie denkt.