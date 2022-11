Ripple (XRP) und Ethereum Classic (ETC) verlieren Gewinne, da der Metacade-Presale Investoren anlockt

Trotz des Bärenmarktes für Kryptowährungen gab es einige Lichtblicke für die wichtigsten Münzen. Händler hatten hohe Erwartungen an die Ethereum-Fusion, was dazu beitrug, Gewinne bei Ethereum Classic (ETC) anzukurbeln.

Bei Ripple (XRP) war es das mögliche Ende des langwierigen SEC-Gerichtsverfahrens, das den Kurs beeinflusste. In der Zwischenzeit schnappen Investoren, die auf der Suche nach etwas Neuem sind, Metacade während des Pre-Sales des Projekts. Der MCADE-Utility-Token bietet zahlreiche Funktionen wie Play-to-Earn (P2E) und Metaverse-Themen, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen.

Was ist Metacade?

Metacade ist eine aufstrebende Community-getriebene Web3-Plattform, auf der sich Spieler und Entwickler treffen können, um zusammenzuarbeiten und Spaß mit Blockchain-Spielen zu haben. Das ultimative Ziel des Projekts ist eine von der Gemeinschaft aufgebaute Spielhalle mit einem lebendigen Ökosystem für P2E-Belohnungen. Entwickler können Metagrants für die besten Spielideen gewinnen, und Gamer können diese Spiele testen und bewerten, bevor sie in das Projekt aufgenommen werden. All dies wird durch den MCADE-Utility-Token unterstützt, der für Governance-Abstimmungen, aber auch für Preisverlosungen, Gaming-Turniere und Einsätze verwendet wird.

Mehr über Metacade Tokenomics

Staking ist die Bezeichnung für das Sperren von Token in einer Plattform, um eine Belohnung für DeFi-Projekte zu erhalten, in der Regel gegen einen jährlichen Zinssatz. Für die Metacade-Community ist diese Belohnung ein Anteil an den Projekterlösen, die in einer anderen Währung ausgezahlt werden, um eine Aufblähung des Utility Tokens zu vermeiden. Sobald diese Einkommensströme geschaffen sind, wird es auch einen Token-Burn-Mechanismus geben, um die Anzahl der im Umlauf befindlichen Münzen zu reduzieren. Zum Start werden insgesamt 2 Milliarden MCADE-Token zur Verfügung stehen, wobei 1,4 Milliarden Token für den Pre-Sale vorgesehen sind.

Was geschah mit Ethereum Classic?

Mit dem Bärenmarkt für Kryptowährungen erreichte Ethereum Classic (ETC) im Juni seinen Tiefpunkt bei etwa 15 US-Dollar. Das Projekt stieg dann im Vorfeld des Ethereum Merge auf 42 $ an. Das Ethereum-Projekt-Upgrade bedeutete, dass das Projekt von der energieintensiven Proof-of-Work-Mining-Technologie zu Proof-of-Stake überging. Für Krypto-Miner, die Proof-of-Work-Hardware besaßen, was bedeutete, dass sie ein neues Zuhause brauchten, war ETC das einfache Ziel. Inzwischen ist der Kurs des Coins jedoch wieder auf 22 $ gefallen.

Wie sind die Aussichten für Ripple (XRP)?

Der Kurs von Ripple (XRP) hat sich in letzter Zeit ebenfalls erholt, da das Ripple-Team auf ein Ende des SEC-Gerichtsverfahrens hofft. Die US-Marktaufsichtsbehörde hatte Ripple vorgeworfen, ein Wertpapier auf die gleiche Weise wie Aktien anzubieten. Das würde eine zusätzliche Regulierung für Ripple und viele andere Krypto-Token bedeuten. Der Preis von XRP stieg ebenfalls von einem Tiefstand von 0,30 US-Dollar auf den aktuellen Preis von 0,50 US-Dollar, hat sich dort aber inzwischen eingependelt.

Warum solltest du in Metacade investieren?

Der sprunghafte Anstieg des ETC-Kurses war ein kurzfristiger Aufschwung, der auf der Abwanderung von Minern beruhte, aber es gibt keinen großen Appetit auf den Coin, und die Miner werden enttäuscht sein, dass sie für geringe Renditen minen. Im Falle von Ripple hat der XRP-Token das Potenzial, sich zu erholen, wenn ein positives Urteil ergeht, aber das ist nur der Anfang eines Anstiegs, da das Projekt durch den Gerichtsfall abgelenkt wurde und keine neuen Entwicklungen gemacht hat.

Andererseits ist Metacade ein neues Projekt, das mit einer von der Community betriebenen Spielhalle ein neues Thema in das P2E-Universum bringt. Mit der richtigen Mischung aus Spielen könnte das Projekt eine große Anzahl von Anhängern und eine starke Nachfrage nach dem MCADE-Token anziehen. ETC und XRP erlebten eine anständige Rallye und letzterer hat die besseren Aussichten auf weitere Gewinne, aber Metacade könnte beide in den Schatten stellen.

Fazit

Die Rallye bei Ethereum Classic (ETC) basierte auf dem kurzfristigen Trend der Ethereum-Fusion, da die Miner zur Erzielung von Gewinnen zu einer anderen Kette abwanderten. Der Kurs von Ripple (XRP) war ebenfalls kurzfristig, da die Händler auf ein positives Ergebnis im SEC-Verfahren hofften. Das ist immer noch nicht sicher, und selbst wenn sie den Prozess gewinnen, hat das Projekt in den letzten zwei Jahren keine Entwicklung gezeigt. Metacade hat das Potenzial, beide Projekte in Bezug auf die Investitionsrendite zu übertreffen, da das Projekt ein von der Community geführtes P2E-Gaming-Projekt mit Metaverse-Potenzial schafft. Allein dieser Satz sollte Investoren dazu bringen, sich auf den Token-Vorverkauf zu stürzen.