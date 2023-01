Eine halbe Milliarde Dollar an Leerverkäufern in der größten Krypto-Rallye seit 9 Monaten liquidiert

Wichtigste Punkte

Die Marktkapitalisierung für Krypto liegt nach dem größten Anstieg seit 9 Monaten wieder über 1 Bio. $

Leerverkäufe im Wert von einer halben Milliarde Dollar wurden am Wochenende liquidiert, die meisten in drei Monaten

Bitcoin liegt wieder über 21.000 $, Ethereum über 1.500 $, während Altcoins stark gestiegen sind

Trotz eines starken Aufschwungs ist der Markt immer noch um fast 65 % gesunken, nachdem er im November 2021 mit fast 3 Bio. $ seinen Höchststand erreichte

Bärenmarktrückgang bei 77% für Bitcoin, aber Händler sind vorsichtig, dass dies nur eine kurzfristige Erleichterungsrallye sein könnte

Wenn Sie sich am Wochenende ein paar Stunden lang ein Krypto-Diagramm ansahen, fühlte es sich an, als wäre es wieder 2020.

COVID mag im Rückspiegel verblassen, aber auch die Kryptopreise. Letzte Woche habe ich einen tiefen Einblick in einige On-Chain-Daten gegeben, die zeigten, wie turbulent das Jahr 2022 für Investoren war, mit 73 % weniger Bitcoin-Millionären, einem Rückgang von 2 Bio. $ auf dem gesamten Kryptomarkt und einem Ruf, der durch verschiedene Skandale in den Schmutz gezogen wurde.

Wenn man sich die Daten dieser Woche für coinjournal.net ansieht, ist es etwas optimistischer für Krypto-Investoren.

Leerverkäufer im Wert von einer halben Milliarde Dollar wurden liquidiert

Das Wochenende brachte jedoch eine kleine Atempause. Bitcoin verzeichnete den stärksten Anstieg seit 9 Monaten und überraschte den Markt mit einem Ausbruch über 21.000 $.

Wenn man sich die Daten von Coinglass ansieht, wurden am vergangenen Wochenende Leerverkäufer im Wert von über einer halben Milliarde Dollar liquidiert. Die folgende Grafik zeigt das Ausmaß dieser Liquidationen und entspricht mehr oder weniger den Long-Liquidationen damals, als der FTX Anfang November zusammenbrach.

Kryptomarkt erreicht wieder die 1 Bio. $-Marke

Der Aufschwung bei den digitalen Vermögenswerten folgte auf schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsdaten. Dieser Optimismus, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, hat die Anleger dazu veranlasst, darauf zu wetten, dass die US-Notenbank ihre Hochzinspolitik früher als erwartet beenden könnte.

Wie wir inzwischen wissen, haben hohe Zinssätze die Liquidität aus dem Markt gesogen und Risikoanlagen auf ganzer Linie geschädigt. Krypto handelt sehr stark wie eines dieser risikoreichen Vermögenswerte, und daher sind die Preise zusammengebrochen, als die FED diese strenge Geldpolitik umgesetzt hat – und daher waren Krypto-Börsen weniger freundlich zu Long-Händlern.

2023 hat Hoffnung geweckt, dass ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar werden könnte, wenn die Inflation wirklich ihren Höhepunkt erreicht hat. Der Kryptomarkt ist in die Höhe geschossen und hat dadurch eine Marktkapitalisierung von 1 Bio. $ wiedererlangt. Es ist immer noch weit entfernt vom Allzeithoch von fast 3 Bio. $, aber Bitcoin mit 21.000 $ und Ether mit 1.500 $ markieren die höchsten Preise für das Duo seit vor dem FTX-Skandal.

Hat der Kryptomarkt die Talsohle erreicht?

Die eklatante Frage, vor der die Anleger jetzt stehen, ist, ob dies nur eine kurzfristige Erholungsrallye ist oder ob die Talsohle erreicht ist.

Wie bei den meisten Fragen auf dem Markt ist Makro der Schlüssel.

„Die letzten Monate haben zweifellos Indikatoren für ein positiveres Umfeld in Bezug auf die Inflation sowie den Schub der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft gebracht“, sagte Max Coupland, Direktor bei CoinJournal.

„Ich mache mir jedoch Sorgen, ob die Anleger voreilig davon ausgehen, dass dies bedeutet, dass die Fed jetzt früher als erwartet umschwenken wird. (Fed-Vorsitzender) Jerome Powell hat darauf bestanden, dass die Zinsen nicht sinken werden, bis die Inflation fest unter Kontrolle ist, und wir sind noch weit vom 2-%-Ziel entfernt, während Unsicherheiten wie der russische Krieg in der Ukraine immer noch höchst unvorhersehbar sind.“

Spielen wir das (sehr) hypothetische Spiel, anzunehmen, dass der Tiefpunkt erreicht ist. Das würde den Bärenmarkt auf 13 Monate bringen, mit einem Rückgang von 77 % vom Höhepunkt bis zum Tiefpunkt für Bitcoin.

Historisch gesehen wäre dies der drittgrößte Rückgang in der Geschichte. Allerdings wäre das nur prozentual gesehen. Der Kryptomarkt ist heute ganz anders als in den vergangenen Jahren, und das Ausmaß der Kapitalvernichtung liegt auf einem anderen Niveau – genauer gesagt bei über 2 Bio. $.

Während die Länge und Größe des Bärenmarktes vielleicht darauf hindeuten könnte, dass wir uns in der Endphase befinden, können vergangene Daten einfach nicht zuverlässig extrapoliert werden, wenn es um Krypto geht. Bitcoin hat sich erst in den letzten Jahren als Mainstream-Asset durchgesetzt, und frühere Zeiträume waren von geringer Liquidität und einer Nischengruppe von Investoren geprägt.

Heute sehen wir uns auch einem beispiellosen Makroklima gegenüber – grassierende Inflation, hohe Zinsen zum ersten Mal in der Geschichte von Bitcoin und eine Baisse in der Gesamtwirtschaft zum ersten Mal seit dem Crash von 2008 – im selben Jahr, in dem Bitcoin erfunden wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das vergangene Wochenende eine willkommene Atempause für Krypto-Investoren war und den stärksten Anstieg seit neun Monaten darstellt, noch vor dem Zusammenbruch von LUNA, Celsius, FTX und dem Übergang zu hohen Zinsen in der breiten Wirtschaft.

Aber der Weg, der vor uns liegt, bleibt für den Markt insgesamt schwierig, da die Inflation immer noch hoch ist, der Krieg in Europa andauert und unzählige andere makroökonomische Variablen schwanken. Diese Woche war eine gute Nachricht, aber Krypto-Investoren sollten ihre Hühner noch nicht zählen.

Der nächste Termin im Kalender? Die wichtige FOMC-Sitzung am 1. Februar, auf der die Fed über die aktuelle Zinspolitik entscheiden wird.

Wenn Sie unsere Daten verwenden, würden wir uns über einen Link zurück zu https://coinjournal.net freuen. Die Erwähnung unserer Arbeit mit einem Link hilft uns, Ihnen weiterhin Datenanalyseforschung anzubieten.

Forschungsmethodik

Liquidationsdaten über Coinglass. Preisdaten von Yahoo Finance. Alle anderen Daten über CoinJournal