Ripple stürzt inmitten der XRP-SEC-Klage weiter ab, während MCADE während der Vorverkaufsphase bereits ausverkauft ist

Ripple (XRP) fiel aufgrund der anhaltenden regulatorischen Unsicherheiten rund um die Kryptowährung stark. Im Gegensatz dazu steigt das Interesse der Investoren an Metacade (MCADE).

Metacade ist bereits während der Vorverkaufsphase ausverkauft, da die Investoren in Scharen in das Web3-Gaming-Umfeld strömen. Diese Nische erweist sich nämlich als sehr lukrativ.

Aber Ripple hat es aus einer ganzen Reihe von Gründen, die wir weiter unten erläutern werden, viel schwerer.

Warum stürzt Ripple ab?

Es gibt viele Gründe, warum Investoren Ripple gerade jetzt verlassen. Ein Hauptgrund ist, dass Ripple im Grunde ein Unternehmen ist, und die Menschen sind sich dieser Tatsache bewusst. Es besteht aus einem Vorstand, dem alle Coins gehören, und der Vorstand von Ripple kann im Wesentlichen diktieren, was das Netzwerk tut. Das steht in krassem Gegensatz zu den ideologischen Grundlagen von Kryptowährungen, bei denen die Nutzer die Kontrolle über das Netzwerk haben sollen.

Darüber hinaus wirkt sich auch der laufende Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple auf den Kurswert aus. Von den Anlegern kann nicht erwartet werden, dass sie ihr Vertrauen in das Unternehmen beibehalten, wenn das Unternehmen je nach Gerichtsurteil mit einer hohen Geldstrafe belegt werden kann. Es macht überhaupt keinen Sinn, in ein Unternehmen oder eine Organisation zu investieren, die mit einem drohenden Gerichtsverfahren konfrontiert ist.

Der Fall Ripple ist komplex. Im Dezember 2020 reichte die SEC eine Klage ein, in der behauptet wird, dass der Verkauf von XRP ein Angebot von nicht registrierten Wertpapieren mit einem geschätzten Wert von über 1,38 Mrd. US-Dollar darstellte! Der CEO und der Vorsitzende werden beschuldigt, Ripple bei den Verstößen geholfen zu haben.

Die Tatsache, dass die Führungskräfte von Ripple wegen Beihilfe zu einer Straftat im Wert von 1,3 Milliarden Dollar angeklagt werden, trägt natürlich zum Kursrückgang bei.

Der Ripple-Kurs stürzt weiter ab

Ripple wurde ursprünglich als schnelles und sicheres Netzwerk angepriesen. Seit der Einführung hielt es jedoch nicht, was es versprach, und es gibt viele andere Blockchains, die sich als viel schneller und um ein Vielfaches effizienter erwiesen haben. In Anbetracht des Innovationsniveaus auf dem Kryptowährungsmarkt gibt es derzeit keinen brauchbaren Anwendungsfall. Im Gegensatz zu dem Jahr, in dem Ripple zum ersten Mal an Bedeutung gewann, gibt es heute für alles eine Blockchain. Ripple ist nicht mehr die schnellste bzw. billigste Lösung bzw. kommt der Leistungsfähigkeit anderer Lösungen nicht mal nahe.

Von einem Allzeithoch von 75 $ fiel der XRP-Kurs auf nur noch 9 $. Obwohl dies zum großen Teil auf den allgemeinen Einbruch auf den Krypto-Finanzmärkten zurückzuführen ist, hat Ripple auch mit ernsthaften Problemen zu kämpfen. Der Nutzen als Finanztransfersystem ist möglicherweise nicht so robust wie behauptet.

Die Banken können jetzt ihre eigenen Stablecoins herausgeben und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie einfach auf ein neues System mit Ripple als Vermittler umsteigen, egal wie schnell die Lösung auch sein mag. Stattdessen werden Banken wohl eher ihr eigenes internes System aufbauen. Der Kurswert von Ripple fällt also aus gutem Grund. In einem Artikel wurde sogar die Möglichkeit erwähnt, dass Ripple nur eine Mogelpackung ist.

Was ist Metacade?

Metacade ist eine viel bessere Option, und die Investoren stürzen sich auf den Vorverkauf. Metacade ist eine Online-Web3-Gaming-Plattform, die sowohl die Interaktion zwischen Spielern als auch Investitionen ermöglicht. Es handelt sich um eine Drehscheibe, auf der man innerhalb des Web3-Gaming-Umfelds Geld verdienen, sich etwas aufbauen und sich mit anderen Nutzern austauschen kann. Diese Möglichkeit ist sogar das Motto von Metacade.

Der Zweck dieses Projekts besteht darin, einen virtuellen Ort zu schaffen, an dem Menschen, die ähnliche Interessen haben, zusammenkommen und all die Dinge, die mit GameFi zu tun haben, genießen können. Das Ziel von Metacade ist es, die weltweit erste von der Community entwickelte P2E-Krypto-Spielhalle aufzubauen und gleichzeitig allen Nutzern die Möglichkeit zu geben, all die Dinge zu erleben, die die Web3-Kultur zu bieten hat.

Der MCADE-Token kann für zusätzliche Belohnungen eingesetzt werden. Der Token bietet den Nutzern der Plattform außerdem mehrere Einnahmequellen durch Werbung, Projektinvestitionen und Krypto-Jobbörsen. Geplant ist die Einführung von Wettbewerben mit Preisen für die Gewinner, und die Spieler können sich untereinander austauschen und die zahlreichen Spielmöglichkeiten nutzen. Der Web3-Gaming-Markt selbst ist sehr lukrativ und hat eine Menge zu bieten.

Die Zielgruppe der Spieler ist jung, aufgeschlossen und äußerst interessiert. Online-Produkte werden immer mehr zum Gegenstand von Gamification. Das bedeutet im Grunde, dass die Leute spielen wollen, um Preise zu gewinnen. Eine Karriere im eSport ist möglich und mittlerweile eine Multi-Milliarden-Dollar-Branche.

Dieser Trend wird sich noch verstärken, da das Metaverse in unserem Leben immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Wird Metacade den Web3-Gaming-Markt erobern?

Metacade hat gute Chancen, diesen Markt als zentrale Plattform für sämtliche Dinge, die mit dem Thema Gaming zu tun haben, zu erobern. Sie können in ein Unternehmen investieren, dem eine Klage in Höhe von 1,38 Milliarden Dollar droht und dessen Führungskräfte wegen krimineller Handlungen ins Gefängnis kommen könnten.

Oder Sie können in ein Metacade-Projekt investieren, das darauf abzielt, einen lukrativen Markt zu erobern, indem es die Beteiligten auf verschiedene Weise belohnt. Dazu gehören DAOs, Einsätze, Krypto-Jobbörsen, Preise und mehr.

Metacade ist auf dem Vormarsch und bereits während der spannenden Vorverkaufsphase ausverkauft. Im Gegensatz dazu fällt der Kurswert von Ripple und könnte noch weiter abstürzen, je nachdem, wie der Rechtsstreit ausgeht.

Das Fazit ist, dass Web3-Nutzer in gemeinschaftlich geführte Strukturen investieren wollen, die die Teilnehmer belohnen, und nicht in Unternehmen, die die Kontrolle und die Gewinne behalten. Deshalb ist Metacade eine viel bessere Option. Andere gute Optionen sind auch Projekte wie Avalanche , wo einfach ein gut strukturiertes Projekt hinter steht.