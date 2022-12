Sollte ich Metacade (MCADE) während des Kryptomarkt-Crashs von 2022 kaufen?

Crashs auf dem Kryptomarkt bieten jede Menge erstklassige Kaufgelegenheiten. Wir sprechen oft darüber, wie großartige Projekte zum Verkauf stehen, da 90%ige Preissenkungen während der Baisse bedeuten, dass Sie für die gleichen anfänglichen Investitionskosten viel mehr Token kaufen können.

Großartige Projekte hören nie auf zu expandieren. Ein Projekt, das in diesem Bereich Großes vorhat, ist Metacade, und es steht gerade erst am Anfang. Wenn Sie Metacade noch nicht kennen, sollten Sie unbedingt weiter lesen!

Was ist Metacade?

Metacade ist eine Spieleplattform der nächsten Generation, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Smart-Contract-Funktionalität von Ethereum kann Metacade ein sichereres und effizienteres Erlebnis für Spieler aus der ganzen Welt schaffen.

MCADE ist der native Token der Plattform. Der Token wird für alle Blockchain-Transaktionen verwendet und dient ebenfalls dazu, den Spielern Krypto-Belohnungen zukommen zu lassen, während sie eine breite Palette von Arcade-Spielen nutzen. Metacade hat sich zum Ziel gesetzt, die größte Spielhalle zu werden, die Sie auf der Blockchain finden können, und wird den Spielern umfangreiche Möglichkeiten bieten, MCADE-Token-Belohnungen zu verdienen.

Die Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Spielern ein unterhaltsames und faires Erlebnis zu bieten, und wird in ihrem Kern von der Community kontrolliert. Durch den Aufbau einer fortschrittlichen Gaming-Plattform auf der Blockchain trägt Metacade dazu bei, eine neue Gaming-Ära zu schaffen, in der die Spieler die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten haben und Belohnungen verdienen können , während sie ihre Lieblingsspiele spielen.

Mehr Spiele, mehr Belohnungen

Durch den Aufbau der größten Spielhalle auf der Blockchain haben die Spieler mehr Möglichkeiten als je zuvor. Metacade wird die Heimat einer scheinbar endlosen Liste von Arcade-Titeln sein, darunter einige der angesagtesten Namen in diesem Bereich, die den Mitgliedern der Metacade-Community zur Verfügung stehen.

Angesichts der vielen Optionen werden Metacade-Spieler noch nie dagewesene Verdienstmöglichkeiten haben. Dank der einzigartigen Funktionalität von Blockchain-basierten Spielen können alle Spieler beim Spielen einiger erstaunlicher neuer Titel Geld verdienen. Metacade bietet diese Verdienstmöglichkeiten auf eine ganz besondere Weise.

Mitmachen und Geld verdienen

Neben all den Arcade-Spielen, die auf Metacade angeboten werden, soll die Plattform ebenfalls zu einer Drehscheibe für die Krypto-Community werden. Spieler können auf die neuesten Informationen zu den besten Play-to-Earn-Spielen in diesem Bereich zugreifen und sich mit anderen Blockchain-Spielern vernetzen, um die neuesten Erkenntnisse zu teilen.

Metacade bringt die Spieler mit den besten Möglichkeiten und dem wertvollsten Alpha in Kontakt. Außerdem erhalten die Nutzer MCADE-Token-Belohnungen für ihre Beiträge zur Community, was einen direkten Anreiz für die Community darstellt, zu wachsen und den Spaß an der Welt der Play-to-Earn-Spiele zu teilen.

Von der Community kontrolliert

Metacade ist bestrebt, die Bedürfnisse seiner Spieler in den Vordergrund zu stellen und sicherzustellen, dass sie Gehör finden. Die Metacade-Community wird ein direktes Mitspracherecht haben, wie das Projekt gestaltet wird. Langfristig wird das Projekt zu einer dezentralen autonomen Organisation ( DAO ) umgewandelt. Diese DAO wird es den MCADE-Inhabern ermöglichen, die Richtung des Projekts maßgeblich zu beeinflussen.

Die Mitglieder der DAO werden ebenfalls dazu in der Lage sein, den Wachstumskurs der gesamten GameFi-Industrie zu beeinflussen. Aufstrebende Projektvorschläge werden der Community unterbreitet, die dann darüber abstimmen kann, welche sie für die besten hält. Nach der Entscheidung kann die Community im Rahmen des Metagrants-Programms Finanzmittel bereitstellen, um Entwicklerteams in ihren frühen Phasen zu unterstützen.

Das Metagrants-Programm

Die Mitglieder der Metacade-Community erhalten eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Zukunft der Play-to-Earn-Branche. Aufstrebende GameFi-Plattformen können ihre Investitionsvorschläge direkt einreichen, dann kann die Metacade-Spieler-Community entscheiden, welche ihrer Meinung nach das größte langfristige Potenzial haben.

Durch die direkte Finanzierung dieser Projekte kann Metacade den Entwicklungsprozess für Blockchain-Innovatoren direkt beeinflussen. Die Finanzierung in der Frühphase ist entscheidend für die Einführung einer neuen Technologie, und die Metacade-Community wird eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen.

Der GameFi-Bereich soll wachsen

Man geht davon aus, dass Blockchain-basierte Spiele mit der Zeit die gesamte Gaming-Branche revolutionieren können . Es gibt einige einzigartige Funktionen, die von traditionellen Spielen nicht geboten werden, allen voran die integrierten Verdienstmöglichkeiten für Spieler.

Die Spieleindustrie wird derzeit von einer Handvoll großer Unternehmen wie Electronic Arts (EA) und Activision Blizzard (ATVI) dominiert. Diese Unternehmen kontrollieren die Entwicklung und den Vertrieb von Spielen, was ihnen eine große Macht über die Spieler gibt.

Blockchain-Spiele sind wichtig, weil sie eine dezentralisierte Alternative zu diesem gegenwärtigen System bieten. Indem sie den Spielern die Macht zurückgeben, haben Projekte wie Metacade das Potenzial, die 100 Milliarden Dollar schwere Gaming-Industrie auf den Kopf zu stellen und einen großen Teil des Geschäfts auf die Blockchain zu verlagern.

Das Benutzererlebnis für dezentrale Anwendungen (dApps) hat sich von Jahr zu Jahr verbessert, da die Blockchains selbst schneller, billiger und sicherer geworden sind. Metacade, das auf Ethereum basiert, profitiert von einem ständig wachsenden Ökosystem und bietet seiner Community eine lange Liste von Vorteilen. Dadurch kann es in großem Umfang wachsen.

Sollten Sie Metacade kaufen?

Projekte, die zwischen dem Bullenmarkt 2018 und 2021 entstanden sind, verzeichneten irrsinnige prozentuale Zuwächse. Einige davon stiegen um 40.000% oder sogar mehr. Jetzt, während des Bärenmarktes 2022, startete MCADE seinen Vorverkauf, was die früheste Investitionsmöglichkeit in Kryptowährungen ist.

Für ein Projekt mit einem so hohen Potenzial sind solche Gelegenheiten selten. Oft werden Projekte mit hohem Potenzial unter Verschluss gehalten und nur einer kleinen Anzahl von institutionellen Anlegern angeboten. Metacade macht es anders und bietet seinen Token direkt der Krypto-Community an.

Diese Art von Gelegenheiten gibt es nicht sehr oft. Zwar ist eine Investition in digitale Vermögenswerte immer mit einem Risiko verbunden, aber der Vorverkauf von MCADE bietet ein enormes Aufwärtspotenzial bei geringen Verlusten. Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie MCADE für nur 0,008 $ pro Token kaufen, wobei dieser Wert während des Vorverkaufs auf mindestens 0,02 $ steigen wird. Mit Sicherheit könnte es sich lohnen, MCADE in den kommenden Monaten in Ihr Portfolio aufzunehmen.