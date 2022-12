Abhebungen bei Binance, CZ warnt vor „holprigem“ Weg

Wichtigste Punkte

Binance ist wieder einmal mittendrin.

Die weltweit größte Kryptowährungsbörse sieht sich einem beispiellosen Anstieg von Abhebungen von ihrer Plattform gegenüber. Laut On-Chain-Daten sind in der letzten Woche über 3 Mrd. $ an Geldern von der Plattform abgehoben.

Dies folgt auf mehrere Geschichten, die Investoren erschreckt haben. Der erste war der Bericht, dass gegen CEO Chengpeng Zhao im Zusammenhang mit einer jahrelangen Untersuchung der Geldwäsche Strafanzeige erstattet werden könnte.

Dann kam es zum Stopp der Abhebungen der USDC-Stablecoin, was auf einen unerwartet hohen Abfluss außerhalb der Banköffnungszeiten zurückzuführen war (die Swaps mussten über in New York ansässige Banken geleitet werden). Die Abhebungen von USDC wurden seitdem wie gewohnt wieder aufgenommen, mit einer Gesamtausfallzeit von etwa 8 Stunden.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Aber der wahre Grund für die Abhebungsflut ist, dass der spektakuläre Zusammenbruch von FTX, für den der frühere CEO Sam Bankman-Fried am Montag festgenommen wurde, das Vertrauen in die Kryptoindustrie zerstört hat.

Das ist nicht unbedingt fair gegenüber den ehrlichen Firmen da draußen, aber es macht Sinn. Kunden müssen sich zuerst um sich selbst kümmern, und es ist nur logisch, sich jetzt zurückzuziehen, bis sich der Staub gelegt hat, da dies wirklich keine Nachteile hat.

Die offizielle Proof-of-Reserve-Adresse von Binance zeigt, dass die Abflüsse in Bitcoin in den letzten 48 Stunden ebenfalls deutlich angestiegen sind:

Binance hilft sich auch nicht selbst mit seinem schlampigen Versuch auf Proof-of-Reserves, der nicht dazu beigetragen hat, die Bedenken in der Branche zu beseitigen. Die Offenlegungen zeigen keine Verbindlichkeiten, was bedeutet, dass sie überflüssig sind, wenn es darum geht, eine faire Bewertung vorzunehmen, ob alle Assets gedeckt sind.

Die Besorgnis über die gestoppten USDC-Abhebungen und die mangelnde Transparenz beim Proof-of-Reserves war letztendlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, was das Vertrauen anbelangt, und die Investoren strömten nach den Ausgängen.

Abfließende Gelder sind natürlich vollkommen in Ordnung. Das heißt, vorausgesetzt, dass alles in Ordnung ist, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dies nicht der Fall ist. Dennoch ist die Tatsache, dass die Kunden sich nicht selbst vergewissern können und auf das Wort eines Geschäftsführers vertrauen müssen, nicht gerade beruhigend.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022