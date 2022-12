CEO von Binance, Zhao, könnte strafrechtlich belangt werden – was bedeutet das für Krypto?

Die Staatsanwälte des Justizministeriums sind sich uneinig darüber, ob genügend Beweise vorliegen, um Strafanzeige gegen den CEO von Binance, Changpeng Zhao, zu erheben

Die Position von Binance in der Branche ist so dominant, dass jede Geschichte darüber jetzt eine große Sache ist

Ungeachtet der Anklagen erfüllt Binances Proof-of-Reserves die Transparenzanforderungen nicht

Krypto muss sein gesamtes Ethos ändern, da die Kunden derzeit gezwungen sind, blind zu hoffen, dass alles in Ordnung ist

Jetzt geht das schon wieder los. Laut einem Reuters-Bericht sind die Staatsanwälte des Justizministeriums uneins über die nächsten Schritte, die im Zusammenhang mit einer Binance-Untersuchung zu unternehmen sind.

Die Börse wird seit 2018 wegen angeblicher Nichteinhaltung von Gesetzen und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche untersucht.

Der Bericht behauptet, dass einige Bundesanwälte aggressiv gegen die Börse vorgehen wollen. Sie glauben, dass sie genügend Beweise haben, um Strafanzeige gegen einzelne Führungskräfte zu erheben, darunter auch gegen CEO Changpeng Zhao (CZ).

Binance feuert zurück

Binance kritisierte den Bericht, zu keiner wirklichen Überraschung.

„Reuters liegt wieder falsch. Jetzt greifen sie unser unglaubliches Strafverfolgungsteam an“, twitterte es.

Ist das also der neueste Sturm im Kryptoland? Ist Binance in Schwierigkeiten?

Nun, es ist leicht, angesichts der Spielereien anderer Schauspieler im Raum zu reflexartigen Reaktionen zu springen (wir müssen keine Namen nennen, ich habe es satt, über bestimmte Leute zu sprechen). Aber das ist es nicht.

Dies war eine langwierige Untersuchung, die 2018 begann. Die Auseinandersetzungen von Binance mit den Aufsichtsbehörden sind kein Geheimnis. Brian Brooks, der ehemalige CEO der amerikanischen Tochtergesellschaft Binance.US, trat nach nur drei Monaten von seinem Amt zurück, als die Aufsichtsbehörden näher rückten.

CZ sagte damals, dass Binance „sich in Zukunft zu einem vollständig regulierten Finanzinstitut entwickeln wird“ und dass er „sehr offen“ für einen Rücktritt wäre, wenn ein Ersatz-CEO mit mehr regulatorischer Erfahrung gefunden würde.

Dies ist daher keine völlig unerwartete Entwicklung, da sich die Öffentlichkeit bewusst ist, dass dies eine laufende Untersuchung war.

Noch einmal dasselbe für Krypto

Auch wenn dies keine alarmierende Situation ist, so zeigt es doch große Probleme in der Krypto-Industrie auf. Niemand weiß wirklich, was man von dieser Untersuchung halten soll, und das ist irgendwie der Punkt – Binance ist alles andere als transparent, was für die Branche insgesamt nicht gesund ist.

Krypto befindet sich jetzt auch an einem Punkt, an dem CZ und Binance für den gesamten Raum von entscheidender Bedeutung sind. Ein Fehltritt von der Börse könnte fatal sein. Seine Bedeutung war noch nie so offensichtlich wie bei einem Blick auf den 1 Mrd. $-Fonds, der von CZ geschaffen wurde, um kämpfende Akteure in der Branche zu stützen (ein Schritt, der übrigens auf gespenstische Weise an Sam Bankman-Frieds Rolle als „Kreditgeber der letzten Instanz“ in einem früheren Leben erinnert).

Angesichts dieser Dominanz des Marktes und des Mangels an Transparenz macht es durchaus Sinn, dass die Regulierungsbehörden für die ehemalige Börse ohne Hauptsitz (die übrigens immer noch keinen formellen Hauptsitz zu haben scheint) kommen.

Coinbase und Binance sind die letzten beiden Spieler, aber einer ist transparenter als der andere

Binance ist neben Coinbase mittlerweile wohl das wichtigste Unternehmen in der gesamten Kryptoindustrie. Aber sie sind sehr unterschiedlich. Coinbase ist börsennotiert und in Sachen Transparenz auf einem ganz anderen Level. Die erforderlichen Offenlegungen und andere Hürden, durch die börsennotierte Unternehmen springen müssen, mögen mühsam sein, aber sie bieten den Kunden Ruhe und Sicherheit.

Binance hingegen hat das Gesetz in den äußerst erfolgreichen Jahren seines Bestehens umgangen. Nicht, dass dies eine Kritik an ihnen wäre – die Branche ist buchstäblich aus dem Nichts entstanden, und es gab keinerlei Regulierung. Früher war es unmöglich, etwas anderes zu tun.

Aber die Kryptoindustrie ist gewachsen, und Binance ist immer noch ein völliges Rätsel, wenn es um seine Finanzen geht. Dies trotz mehrerer gegenteiliger Behauptungen.

Ihr Proof-of-Reserves war hauptsächlich dazu gedacht, dieses Transparenzproblem anzugehen. Ihr Verfahren ist jedoch alles andere als zufriedenstellend. Ich verbrachte ein paar Stunden am Wochenende damit, mich zurechtzufinden, und kam verwirrter heraus, als ich hineinging.

Jesse Powell, CEO von Kraken, hat dies deutlich kritisiert, und ich glaube, dass er gute Argumente vorbringt.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️ 1. "interchangeable" assets

2. negative balances included

3. no signing

4. aggregation by "class" https://t.co/FGQ3Mn9kyo — Jesse Powell (@jespow) December 10, 2022

Fairerweise hat CZ gesagt, dass er dies verbessern wird, und es ist noch am Anfang. Aber die bisher veröffentlichten Informationen sagen so gut wie nichts über das Innenleben oder die finanzielle Gesundheit von Binance aus.

Krypto an einem Wendepunkt

CZ ist angesichts der monströsen Dominanz von Binance auf dem Markt jetzt der wichtigste Mann im Kryptobereich.

Diese fortgesetzten Geschichten tun nichts, als den Ruf von Krypto in den Dreck zu ziehen, was derzeit das größte Problem ist. Institutionen, Mainstream-Medien und Nicht-Krypto-Natives werden diese Geschichten sehen und mit den Augen rollen. Viele werden Angst haben, sich dieser Branche zu nähern.

Meiner Meinung nach wäre es schön, wenn Binance eine gemeinsame Anstrengung unternehmen würde, um echte Transparenz herzustellen. Ich denke, ihre bisherigen Bemühungen waren sehr unterdurchschnittlich, und nur weil sie im Vergleich zu einigen schlechten Akteuren im Raum positiv abschneiden, heißt das nicht, dass sie in dieser Hinsicht gut abschneiden.

Angesichts des Chaos in der Branche das ganze Jahr über und insbesondere in letzter Zeit mit FTX ist Binance verpflichtet, sich an einen höheren Standard zu halten, ob verdient oder nicht. Vorfälle wie die folgenden – obwohl sie wahrscheinlich vollkommen legitim sind – sind für die Branche besorgniserregend, da sie bedeuten könnten.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022

Das Ethos von Krypto lautet, niemals zu vertrauen, sondern zu überprüfen. Und doch sind wir alle auf die Tweets einer Sammlung von CEOs angewiesen, um uns zu versichern, dass die Mittel in Ordnung sind (und manchmal – nur manchmal – sind bestimmte Leute dafür bekannt, diese Wahrheit zu „biegen“).

CZ hat sich in letzter Zeit sehr kritisch und lautstark gegenüber anderen Spielern in diesem Bereich geäußert. Ich persönlich würde es vorziehen, dass er sich von diesem Chaos trennt und sich darauf konzentriert, Binance so transparent wie möglich zu machen.

Denn es macht durchaus Sinn, dass die Regulierungsbehörden hinter diesen zentralisierten Krypto-Akteuren her sind. Das ist genau das, was sie tun sollten, bis wir etwas mehr Transparenz bekommen.

Aber bis dieser Tag kommt, müssen die Leute einfach „hoffen“, dass Binance in gutem Glauben handelt und seine Angelegenheiten im Griff hat. Um jeden Zweifel auszuschließen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Hoffnung unangebracht wäre.

Ich dachte nur, dass einer der Hauptvorteile von Kryptowährungen darin besteht, dass man nicht einfach blind darauf vertrauen muss, dass zentralisierte Finanzinstitute das Richtige tun …