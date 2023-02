Januar Zusammenfassung: Haussiers an der Spitze, aber FED bleibt im Fokus

Wichtigste Punkte

Krypto verzeichnet bester Januar seit fast einem Jahrzehnt

68 % des Bitcoin-Angebots im Gewinn, verglichen mit 50 % Anfang Januar

Die Korrelation zwischen Bitcoin und Risikoanlagen liegt nahe an Allzeithochs, wobei die Zinspolitik der FED weiterhin der Schlüssel ist

Es ist wichtig, Siege zu feiern, oder? Und wow, das brauchten Krypto-Anleger wirklich. Nach einem Jahr voller Insolvenzen, Verhaftungen, Entlassungen und roten Charts hat das neue Jahr einen schönen Start hingelegt.

Tatsächlich ist der Januar der beste Monat für Krypto seit 2013. Schauen wir uns die zusammenfassenden Statistiken des Bannermonats an und verschaffen wir uns einen Überblick über den Stand der Dinge im Februar.

Förderquote positiv

Bitcoin eröffnete den Monat bei 16.600 $ und beendete den Januar bei 23.100 $ mit einem coolen Gewinn von 39 %.

Die Förderquote ist der Preis, den Händler für Long- oder Short-Positionen auf dem Futures-Markt zahlen. Ist die Förderquote positiv, bedeutet dies, dass Long-Positionen vorherrschen und Long-Händler Short-Händler für Positionen bezahlen. Das Umgekehrte gilt auch, was bedeutet, dass eine negative Förderquote bedeutet, dass Short-Händler Long-Händler bezahlen.

Das bedeutet, dass er zwar bei weitem nicht perfekt ist, aber dennoch ein guter Gradmesser für die Marktstimmung. Betrachtet man die Quote im Januar, so war er mit Ausnahme von zwei Tagen an allen Tagen positiv, da die Haussiers die Oberhand hatten.

Bitcoin-Händler sind wieder im Plus

Der beste Weg, um die Geschicke des Kryptomarktes in diesem Monat zusammenzufassen, ist ein Blick auf die Menge des Angebots im Gewinn. Die Dinge endeten im letzten Jahr ziemlich erbittert, als die Hälfte der 19,3 Millionen zirkulierenden Bitcoin im Gewinn waren.

Heute, 31 Tage später, liegt diese Zahl bei 68 %.

Der Weg zurück ist lang

Natürlich habe ich erst gestern darüber geschrieben, wie schwer die Schäden im Jahr 2022 waren. Es ist nicht so, dass ein wenig zärtliche Fürsorge die Geschicke des Marktes umkehren könnte. Die Branche wird nach wie vor von schlechten Nachrichten heimgesucht, und die Entlassungen und Konkurse sind noch lange nicht vorbei, wenn man den letzten Wochen Glauben schenken darf.

Krypto folgt mehr denn je einfach der Makroökonomie. Es gibt keinen anderen Grund für diese Rallye. Und da die US-Notenbank heute Nachmittag zusammentritt, um ihre jüngste Zinspolitik zu erläutern, könnte der Aufschwung ziemlich schnell wieder rückgängig gemacht oder sogar noch weiter verstärkt werden, je nachdem, was der Vorsitzende Jerome Powell sagt.

Die Korrelationen bleiben himmelhoch

Nehmen Sie nicht mein Wort dafür. Ein kurzer Blick auf die Korrelationen, die hier im Spiel sind, zeigt, wie sehr Jerome Powell die Hand von Bitcoin hält.

Da ist irgendwo eine Ironie drin; eine Legion von Krypto-Händlern, die nervös auf die Worte des Vorsitzenden einer Zentralbank warten, um herauszufinden, wohin sich Bitcoin und der Rest des Marktes bewegen. Wie war das noch mit dem „Absicherung“-Narrativ?

Und wenn die Korrelation zwischen dem Markt und Bitcoin schon steil war, können Sie Ihren letzten Satoshi darauf verwetten, dass sie zwischen Bitcoin und dem Rest des Marktes noch höher ist. Seit wir im April 2022 in diese neue Ära steigender Zinsen übergegangen sind, hat die Fed die Hand von Bitcoin immer fester gehalten, und Bitcoin die Hand aller anderen Kryptowährungen.

Abschließende Gedanken

Es war ein hervorragender Monat für Kryptowährungen, der Erinnerungen an die explosiven Anstiege in den guten alten Zeiten des Bullenmarktes wach werden ließ.

Da die FED heute Nachmittag ihre jüngste Zinspolitik bekannt geben wird, könnte es an den Märkten zu Volatilität kommen. Je nachdem, welchen Ton der Notenbankchef Jerome Powell anschlägt, könnte es sowohl zu einer Belebung der jüngsten Rallye als auch zu einer abrupten Begrenzung kommen.

Langfristig gesehen ist die Branche immer noch von den zahlreichen negativen Ereignissen des vergangenen Jahres gezeichnet, und der Bitcoin-Handel ist alles andere als ideal, da er eine gehebelte Wette auf den Nasdaq darstellt.

Trotz rohstoffähnlicher Fundamentaldaten und großer Zukunftsträume bleibt Bitcoin vorerst ein hochspekulativer Wert. Und was den Rest der Kryptowährungen angeht? Kopieren Sie einfach die Bitcoin-Analyse und fügen Sie sie ein, während Sie die Volatilität eine Stufe (oder drei) erhöhen.