Bitcoins „Absicherung“-Narrativ ist tot, da die spekulative Preisaktion weitergeht

Wichtigste Punkte

Die Erwartung, dass die Zinssätze früher als erwartet gesenkt werden, hat die Kryptokurse zu Jahresbeginn steigen lassen

Dies steht im Gegensatz zu der Ansicht, dass Krypto mit dem Aktienmarkt nicht korreliert ist, was sie als falsch erweist

Die Bewertung der Preisbewegung von Krypto während der Pandemie und des anschließenden Zinserhöhungszyklus zeigt eine äußerst riskante Anlageklasse, die sich im Einklang mit anderen spekulativen Anlageklassen bewegt

In den letzten Monaten verzeichneten die Märkte aufgrund der weltweit schwächer werdenden Inflationsdaten eine positive Entwicklung. Auch Kryptowährungen standen auf der Einladungsliste, und digitale Vermögenswerte verzeichneten die stärkste Rallye seit 9 Monaten.

Wenn es jemals irgendwelche Zweifel gab (und das sollte es jetzt wirklich nicht geben), beweist dies ein für alle Mal, dass das Narrativ, Krypto sei ein unkorrelierter Vermögenswert, tot ist.

Bullenmarkt während der Pandemie

Um die letzten Jahre im Kryptovereich noch einmal kurz zusammenzufassen: Die Anlageklasse bewegte sich zunächst stark nach oben, da die Zentralbanken weltweit eine Ultra-Niedrigzinspolitik verfolgten.

Als die Volkswirtschaften wegen des ultimativen schwarzen Schwans, der COVID-19-Pandemie, zum Erliegen kamen, sahen sich die Nationen im ersten Quartal 2020 mit höchst unsicheren Aussichten konfrontiert. Angesichts der weltweiten Schließungen waren die Zentralbanken gezwungen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um diese plötzlich geschlossenen Gesellschaften zu unterstützen.

Herausgekommen sind Konjunkturpakete von beispiellosem Umfang.

Angesichts all dieser Anreize und des generationenübergreifend billigen Geldes stiegen die Risikoanlagen wie verrückt. Der größte Anführer von allen war die Kryptowährung. Einige argumentierten, dass die Vermögenswerte aufgrund der unvermeidlichen Inflation, die aus dieser expansiven Geldpolitik resultieren würde, stiegen, da Kryptowährungen eine Absicherung gegen das Fiat-System darstellten. Das Argument ist nicht stichhaltig.

Der Übergang zu einem neuen Zinsparadigma

Das Jahr 2022 brachte in der Tat einen Inflationsschub, und dieses Mal waren die Zentralbanken gezwungen, das Gegenteil zu tun – die Zinsen aggressiv anzuheben, da die Lebenshaltungskosten unaufhaltsam anstiegen.

Dadurch wurden die Risikoaktiva gemäß den Spielregeln eingedämmt. Die Liquidität wird aus dem System abgesaugt, was die Nachfrage unterdrückt. Die Anleger haben nun alternative Möglichkeiten, ihr Vermögen zu investieren und eine Rendite zu erwirtschaften, wobei staatlich garantierte Schatzbriefe im Gegensatz zu den früheren Nullzinsen (bzw. negativen Zinsen in einigen Ländern) nun vernünftige Alternativen bieten.

Aber Kryptowährungen stürzten mit dem Rest der weltweiten Risikoanlagen ab. Nicht nur das, sondern das Ausmaß des Zusammenbruchs in diesem Sektor war mit nichts zu vergleichen, was wir seit langem in einer großen Anlageklasse gesehen haben. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin sank um mehr als drei Viertel, und im Vergleich zu den Altcoins, von denen viele dezimiert wurden, schnitt Bitcoin relativ gut ab.

Und jetzt haben die letzten paar Monate optimistischere Zahlen in Bezug auf die Inflation gebracht. Die Zahlen sind immer noch beängstigend, aber es hat sich ein wenig Positivität eingeschlichen, dass das Schlimmste vielleicht vorbei ist. Natürlich ist in Europa immer noch Krieg im Gange und jetzt ist die Angst gewachsen, dass eine Rezession bevorstehen könnte (wenn nicht schon hier), aber lasst uns jeden Sieg feiern, den wir erringen können.

Der Aktienmarkt hat sich vorsichtig nach oben bewegt, da sich der Markt auf die Erwartung einstellt, dass die hohen Zinssätze früher als bisher erwartet enden werden.

Das Problem ist nur, dass auch Kryptowährungen angestiegen sind. Nicht nur das, sondern sie haben Gewinne erzielt, die die Bewegungen an den Aktienmärkten in den Schatten stellen.

Das deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine Inflationsabsicherung handelt. Wenn die Inflation zurückgeht und die Wahrscheinlichkeit niedrigerer Zinsen und einer weiteren Expansionsphase wächst, steigen Kryptowährungen an. Stellen Sie sich das vor.

Die Korrelation zum Aktienmarkt bleibt hoch

Probieren geht über Studieren. Ein Blick auf die Kurscharts von S&P 500 und Bitcoin macht deutlich, dass es hier eine starke Korrelation gibt – wobei die wichtigste Variable die Zinsen sind.

Kryptowährungen sind im wahrsten Sinne des Wortes das Gegenteil eines unkorrelierten Vermögenswerts – sie haben sich in den letzten Jahren im Gleichschritt mit dem Aktienmarkt bewegt.

Interessanterweise gab es aber auch Phasen der Entkopplung. Leider kamen sie inmitten kryptospezifischer Abstürze. Um dies zu zeigen, habe ich die Korrelation zwischen Bitcoin und S&P 500 gegen den Bitcoin-Preis über die letzten Jahre aufgetragen.

Die Korrelation war hoch, abgesehen von einigen auffälligen Perioden – die alle auftraten, als der Bitcoin-Preis abstürzte. Das jüngste Beispiel war der November 2022, als Krypto inmitten des FTX-Crashs wackelte.

Hier gibt es wirklich keine Debatte. Krypto ist ein hoch korrelierter, extrem risikoreicher Vermögenswert. Die einzige Frage ist, ob sie diese Bezeichnung langfristig behalten kann. Aber jeder Gedanke, der bestreitet, dass Kryptowährungen derzeit nicht extrem spekulativ sind, ist weit hergeholt.