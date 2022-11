Sind Ihre Gelder sicher? Krypto-Kreditplattformen stürzen ab

Wichtigste Punkte

Genesis Capital ist die neueste Firma, die in den Krypto-Crash verwickelt wurde und gestern Auszahlungen ausgesetzt hat

Gemini folgte bald und setzte Auszahlungen für ihr Earn-Produkt aus

Dies sind jedoch alles renditeorientierte Dienste – ganz anders als bei FTX

Die größte Übertretung von FTX bestand darin, sich als Börse auszugeben, während sie als Hedgefonds fungierte und mit Kundenvermögen spielte

Alle Renditeprodukte sind derzeit mit einem immensen Risiko behaftet, schreibt unser Analyst

Die Dominosteine fallen weiter, ausgelöst durch diese FTX-Saga.

Der große Kryptokreditgeber, Genesis Capital, hat gestern die Auszahlungen aus seinem Kreditgeschäft ausgesetzt. Wenn es eine Sache gibt, die Krypto-Investoren inzwischen wissen, dann ist es diese: Sobald die verhängnisvolle Entscheidung getroffen wird, Auszahlungen auszusetzen, ist das Spiel vorbei.

Das ist eine große Sache. Genesis hatte im dritten Quartal 2022 aktive Kredite in Höhe von 2,8 Mrd. $, während es im Laufe des Quartals 8,4 Mrd. $ vergab. Das ist eine ganze Menge Geld.

In meinem Artikel letzte Woche, in dem ich mich mit Krypto befasste, sprach ich über die unvermeidliche Ansteckung.

„Erwarten Sie eine gewisse Ansteckung, da wir noch nicht wissen, wer wem ausgesetzt war – aber FTX, als ein so großer Akteur in der Branche, wird zweifellos einige Leute mit nach unten ziehen.“

Nun, um den eingängigen Song von Drake zu zitieren: „bodies are (starting) to drop“. Die Frage ist nur nicht, ob, sondern eher wer.

Wer meldet als nächstes Konkurs an?

Genesis sagte, seine Entscheidung, den Kreditbetrieb auszusetzen, sei auf „anormale Auszahlungsanträge zurückzuführen, die unsere derzeitige Liquidität überschritten haben“. Ja, das glaube ich.

Das Ökosystem ist – und wird auch in Zukunft – bis an seine Grenzen getestet. Schauen wir uns Gensesis an, eine Schlüsselfigur im Bereich der Kreditvergabe. Ein Partner von Gensesis ist Gemini, für den sie diesen Renditeservice erbringen. Gemini, die Börse, die von den beliebten eineiigen Zwillingen Tyler und Cameron Winklevoss betrieben wird (ich frage mich, ob sich Cameron darüber ärgert, dass Tyler immer als Erster genannt wird …), hat die Leute daher beunruhigt.

Einige Stunden nach der Ankündigung von Genesis gab Gemini dann eine Erklärung ab, in der es hieß, dass die Auszahlungen aus ihrem Earn-Programm ausgesetzt worden seien. Unvermeidlich.

„Wir arbeiten mit dem Genesis-Team zusammen, um Kunden dabei zu helfen, ihre Gelder aus dem Earn-Programm so schnell wie möglich einzulösen. Wir werden in den kommenden Tagen weitere Informationen bereitstellen“, sagte Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

Die Firmen schließen sich BlockFi an, um Auszahlungen auszusetzen, ein weiterer Krypto-Kreditgeber, der nach dem Zusammenbruch der FTX im Verzweiflungsmodus ist. Berichten zufolge ist die Firma bereit, Mitarbeiter zu entlassen und Insolvenz anzumelden.

Der Unterschied zwischen diesem und Sams Produkten

Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen dem, was bei all diesen Unternehmen passiert, und FTX. Sicher, alle Firmen setzen auf rücksichtsloses Risikomanagement, einen völligen Mangel an Diversifizierung und haben all dieses Chaos gefordert.

Wie Sam in einem seiner Stream-of-Consciousness-Tweets (die nur dazu dienten, Benzin in all dieses Feuer zu gießen) sagte, „war dieses Risiko korreliert – mit den anderen Sicherheiten und mit der Plattform. Und dann kam der Crash … und gleichzeitig gab es einen Run auf die Bank.“

Um das herauszufinden, muss man nicht unbedingt ein Raketenwissenschaftler sein. Krypto ist immens korreliert und außerordentlich volatil. Wenn man also zu 100 % in Kryptowährungen investiert, sollte es nicht wirklich eine Überraschung sein, wenn diese schlechten Zeiten kommen.

Genau das ist bei BlockFi, Gemini Earn und all diesen Produkten passiert. Sie wissen schon – genau wie bei Voyager Digital, Celsius und all den anderen Cowboy-Firmen, die den Kunden Rendite im Gegenzug für ihr Vermögen versprachen.

Inzwischen wissen die Leute, dass diese Plattformen riskant sind. Sie wissen, dass jeder Cent, den sie investieren, anfällig für einen Verschwindenlassen ist.

Aber FTX war keine dieser Plattformen. FTX war eine Börse. FTX war ein Austausch. Und erklären Sie mir bitte Folgendes, Sam. Wie kann ein Unternehmen, das keine Bank ist, unter einem Ansturm auf die Bank leiden? Ich sage immer wieder, dass FTX eine Börse war, weil das von entscheidender Bedeutung ist. Kunden sollten Bargeld bei Börsen einzahlen, bevor sie es dort als Bargeld belassen oder Kryptowährungen kaufen. Wenn sie es dann abheben wollen, sollte es einfach … da sein.

Die Börse sollte mit Handelsgebühren, Einzahlungsgebühren und was auch immer Geld verdienen. Sie sollte sich nicht wie eine Teilreservebank verhalten, Einlagen an ihre Schwesterhandelsfirma senden und dann mit ihnen spielen.

Die Kunden haben vielleicht gewusst, was bei BlockFi und der Bande vor sich ging, aber bei FTX wussten sie es nicht. Und deshalb sind die Leute so wütend. Das ist auch der Grund, warum es sich wie Betrug anfühlt (obwohl ich keine Ahnung von den Besonderheiten der Gesetze habe. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Sam schlau genug war, direkte Verstöße zu vermeiden, aber wer weiß).

Was passiert als nächstes?

8 Mrd. $ Bargeld lösen sich nicht ohne ein paar Probleme in Luft auf. Genesis ist groß, aber es wird noch mehr geben. Deshalb bin ich überrascht, dass sich Bitcoin relativ gut gehalten hat.

Wie ich in meinem gestrigen Artikel erörtert habe, wird der Schmerz hier nicht aufhören – dies ist nicht nur ein massiver Liquiditätsabfluss, sondern Bankman-Fried hatte seine Hände an vielen Unternehmen.

Für alle, die noch auf Rendite bringende Produkte setzen, hätte ich große Angst. Für mich stellten diese Plattformen nach dem Zusammenbruch von Terra ein Risiko-Ertrags-Profil dar, das ich einfach nicht mehr rechtfertigen konnte. Sicher, sie mögen sagen, dass sie gut sind, aber das taten auch die Managementteams von Celsius, BlockFi und allen anderen. Das Wichtigste, um einen Ansturm auf die Bank zu verhindern, ist, die Panik auf ein Minimum zu beschränken – das wissen sie alle.

Lohnt die Rendite – ob 4 %, 5 % oder 10 % – wirklich das Risiko, das Sie mit Ihren Anlagen eingehen? Dies ist nicht länger eine Wirtschaft, in der es nur aufwärts geht. Es handelt sich um einen sehr realen Bärenmarkt, während im Bereich der Kryptowährungen das Kapital schneller als je zuvor zur Tür hinaus flieht.

Daher möchte ich die Frage wiederholen. Lohnt sich dieser Ertrag wirklich?