Exklusiv: Interview mit Taskova von Nexo zur Einführung der Wallet

Es war eine chaotische Woche im Bereich der Kryptowährungen, in der eine weitere zentralisierte Firma – diesmal FTX – unterging.

Vor diesem Hintergrund ist das alles entscheidende Thema der Vermögensverwahrung ins Rampenlicht gerückt. Ich habe gestern einen Artikel geschrieben, in dem ich analysierte, wie Gelder aus den Börsen abflossen, da die Anleger erschreckt wurden und zu den Ausgängen rannten.

In diesem Klima ist es daher interessant, dass Nexo, eine Krypto-Kreditplattform, eine Non-Custodial Smart Wallet auf den Markt gebracht hat. Das Produkt, das sich derzeit in der Pre-Launch-Phase befindet, ist eine selbstverwaltete Option zum Senden, Empfangen, Speichern und Austauschen digitaler Assets und arbeitet in fünf Chains: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom und Avalanche-C.

Wir haben die Produktverantwortliche, Elitsa Taskova, interviewt, um einige Antworten auf die Ankündigung zu erhalten.

CoinJournal (CJ): Die Verwahrung von Krypto ist nach den jüngsten Ereignissen in der Branche offensichtlich ein heißes Thema. Glauben Sie, dass dies die Einführung dieser Non-Custodial Wallet fördern könnte?

Elitsa Taskova (ET): Sicher, auf jeden Fall. Natürlich befindet sich das Nexo Wallet seit Anfang des Jahres in der Entwicklung. Bei Nexo wollten wir sicherstellen, dass Kunden den Grad der Zentralisierung und Dezentralisierung wählen können, den sie bei der Verwaltung ihrer Gelder wünschen.

Wir greifen nach den Sternen und wollen Nexo 360º schaffen – ein Allround-Angebot, das alles enthält, was eine Person braucht, um ihr Geld zu verwalten. Ein sicherer, benutzerfreundlicher und Non-Custodial-Zugriff auf DeFi ist Teil dieses Pakets, ebenso wie die Möglichkeit, Ihre eigene digitale Identität ohne die Notwendigkeit eines Vermittlers zu verwalten.

CJ: Es ist interessant, dass diese Wallet eingeführt wird, um mit mehreren Blockchains kompatibel zu sein. Wie schwierig war es, dies zu entwickeln, anstatt beispielsweise nur auf Ethereum zu starten?



ET: Wir werden mit der Unterstützung einiger EVM-kompatibler Chains beginnen – das reduziert die anfängliche Komplexität, aber wir prüfen definitiv auch die Unterstützung anderer Chains mit den kommenden Produktveröffentlichungen, einschließlich Bitcoin. Darüber hinaus prüfen wir derzeit, ob wir die Bereitstellung einer Multichain Bridge nutzen möchten, um die Bedürfnisse der Benutzer beim Wechseln zwischen Ketten zu erfüllen.

CJ: Gleichzeitig ist Nexo ein zentralisiertes Unternehmen. Viele Ihrer Konkurrenten sind im letzten Jahr untergegangen. Obwohl dies nichts mit Nexo zu tun hat, befürchten Sie, dass das Kapital diesen Raum vollständig verlassen wird, da Nexo – wie viele Kryptofirmen – insgesamt unter einem Schlag auf den Ruf von Krypto leidet?

ET: Wir glauben, dass es nicht das Kapital ist, das diese Branche wertvoll und lohnenswert macht – es sind die Innovation und das Potenzial der Blockchain, Ineffizienzen in verschiedenen Branchen, einschließlich und vor allem im Finanzbereich, zu lösen, die der Welt einen Mehrwert bringen. Der Raum erhielt das ganze Jahr über zahlreiche Weckrufe, die darauf anspielten, und während wir uns erholen, bleibt uns übrig, es besser zu machen, mehr zu tun und diese Innovation in unseren Alltag zu bringen.

In der Tat veranlasst das hohe Maß an Angst im Raum viele Benutzer, ihre Krypto-Investitionen einzuschränken, aber wie immer werden sie zurückkehren, sobald sich die Volatilität beruhigt hat. So wie sie es in früheren Turbulenzen getan haben, zum Beispiel der ersten COVID-Panik Anfang 2020. In der Zwischenzeit werden wir die notwendige Infrastruktur für sie weiter aufbauen.



CJ: Wie frustrierend ist es, zu sehen, wie überschuldete und schlecht geführte Unternehmen der Welt so viel Schaden zufügen, während Sie versuchen, aufzubauen und innovativ zu sein?

ET: Es ist frustrierend, aber es hat unseren Eifer, weiter zu bauen, nicht beeinträchtigt. Wenn überhaupt, hat es unsere Arbeit für nachhaltige und konforme Praktiken und Produkte gefördert. Es hat das Vertrauen in Kryptowährungen erodiert und einen ernsthaften Schatten auf die Sektoren Kreditvergabe und Finanzmanagement im Bereich der digitalen Assets geworfen.

Meine Kollegen und ich haben natürlich Verständnis für die zahlreichen Einzelhandelsnutzer, die von den jüngsten Erschütterungen im Raum betroffen sind. Gleichzeitig haben die grundlegenden Geschäftspraktiken, das Risikomanagement und das nachhaltige Modell von Nexo erneut bewiesen, dass sie solchen Turbulenzen standhalten können.

CJ: Wie schwierig ist es, neue Produkte auf einem solchen Markt einzuführen, da sowohl die Gesamtwirtschaft als auch der Kryptowährungsraum zu kämpfen haben?

ET: In diesen Momenten muss man sich konzentrieren und weiter aufbauen, sonst riskieren wir, dass die langfristige Vision durch kurzfristige Stressoren verdeckt wird. Und das ist eine ungesunde Art, etwas Nachhaltiges zu bauen.

Während die Teilnahme am Krypto-Raum in schweren Marktabschwüngen behindert werden kann, beseitigt dies kaum die Notwendigkeit und Rentabilität eines Produkts wie der Nexo Wallet. Mit anderen Worten, wir haben nie Angst vor einer vorübergehend langsameren Akzeptanz, wenn wir etwas entwickeln, das den aktuellen Marktzyklus überdauert und den Endbenutzern einen immensen Wert bringt.