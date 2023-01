Krypto braucht mehr börsennotierte Unternehmen – Zusammenbruch des Circle-IPOs

Wichtigste Punkte

Circle emittiert den USDC-Stablecoin, die fünftgrößte Kryptowährung der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 44 Mrd. $

Circle kündigte Pläne an, im Juli 2021 mit einer Bewertung von 4,5 Mrd. $ an die Börse zu gehen

Diese Bewertung verdoppelte sich im vergangenen Februar auf 9 Mrd. $, aber der Deal wurde im Dezember abgesagt

Krypto braucht mehr öffentliche Unternehmen, um Legitimität aufzubauen, erklärt unser Analyst Dan Ashmore

Circle behauptet, dass es langfristig die Absicht hat, an die Börse zu gehen, aber Ashmore schreibt, dass dies von bestimmten Variablen abhängt

2021 war im Kryptobereich noch alles rosig.

Coinbase ging im April mit einer Bewertung von 86 Mrd. $ an die Börse. Sie war das erste große Kryptounternehmen, das an die Börse ging. Sie wurde an der Wall Street sofort zum Finanzriesen erklärt, da ihre Marktkapitalisierung größer war als die der Börsen, an denen sie gehandelt wurde. Die Marktkapitalisierung der Nasdaq lag bei 26 Mrd. $, während die ICE (Muttergesellschaft der NYSE) mit 67 Mrd. $ bewertet wurde.

Vor diesem Hintergrund kündigte Circle, der Emittent von USD Coin, der weltweit fünftgrößten Kryptowährung und zweitgrößten Stablecoin, eigene Pläne an, an die Börse zu gehen. Mit einem Wert von 4,5 Mrd. $ sollte es bis Ende des Jahres an der New Yorker Börse unter dem Ticker CRCL gehandelt werden.

Circle begann dann, Marktanteile durch seine USD-Coin vom Rivalen Tether zu erringen, und die Krypto-Preise stiegen weiter an. Bis Februar 2021 verdoppelte sich seine Bewertung auf 9 Mrd. $. Und dann änderte sich alles.

Bärenmarkt beendet Hoffnungen auf Börsengang

Als die Welt zu einem restriktiven monetären Umfeld überging und die Zinssätze als Reaktion auf die Inflationskrise stiegen, stürzten die Preise von Risikoanlagen ab. Kryptowährungen waren am stärksten betroffen, und der Markt wurde völlig verwüstet.

Dies hat die Pläne von Circle, an die Börse zu gehen, zunichte gemacht, und das Unternehmen hat sie schließlich im Dezember abgesagt. Eine gute Möglichkeit, um zu beurteilen, wie schlecht das Timing gewesen wäre, wenn Circle an die Börse gegangen wäre, ist ein Blick auf den Aktienkurs von Coinbase (ich habe hier einen Deep Dive über die Misere von Coinbase geschrieben).

Selbst nach 45 % zu Beginn des neuen Jahres liegt die Marktkapitalisierung immer noch bei 13 Mrd. $, was einem Rückgang von 85 % gegenüber der Bewertung von 86 Mrd. $ beim Börsengang entspricht. Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum Circle sich dafür entschieden hat, den Deal im Sande verlaufen zu lassen.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

Der Kryptobereich braucht öffentliche Unternehmen

Der große Verlierer bei all dem ist Krypto. Ich habe viel darüber geschrieben, was meiner Meinung nach das größte Problem des letzten Jahres ist, nämlich der Schaden für den Ruf der gesamten Branche.

Nicht nur das, auch der anhaltende Mangel an Transparenz, der so viele zentralisierte Unternehmen in der Branche umgibt, ist schädlich. Zu lange haben diese Unternehmen in der Welt des Wilden Westens ohne Regulierung und freie Hand operiert.

Binance präsentiert sich als gutes Beispiel. Nach dem Zusammenbruch von FTX veröffentlichte es Berichte über die Proof-of-Reserves, doch Mazars, der Wirtschaftsprüfungspartner, der die Reserven ausstellte, kündigte abrupt die Zusammenarbeit und stellte die Erstellung solcher Berichte für alle Kryptounternehmen ein.

Dies geschah inmitten anhaltender Missverständnisse darüber, was die Berichte signalisierten. Diese wurden nämlich von vielen in der Kryptoindustrie zu Audits erklärt, waren aber in Wahrheit nicht einmal annähernd so weit. Es gab keine Erwähnung von Verbindlichkeiten oder auch nur annähernd genügend Details, um den Anlegern Vertrauen zu geben.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Der Untergang so vieler dieser zentralisierten Akteure – Genesis, Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, BlockFi, FTX, um nur einige zu nennen – hat der gesamten Branche unermesslichen Schaden zugefügt.

Eine größere Anzahl börsennotierter Unternehmen würde dazu beitragen, den Reputationsschaden, den die Kryptowährung erlitten hat, auszugleichen. Obwohl Coinbase bei den Anlegern schlecht abgeschnitten hat, verleiht seine Präsenz an der Börse einer Branche, die dies so dringend benötigt, einen Hauch von Legitimität.

Circle behauptet, dass es weiterhin die Absicht hat, an die Börse zu gehen, wenn sich der richtige Zeitpunkt in der Zukunft ergibt. Der gesamte Kryptobereich sollte hoffen, dass sich dies bewahrheitet, da die Branche weiterhin um ihre Legitimität auf der großen Bühne kämpft.