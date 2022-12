Wichtigste Punkte

Die Börsenguthaben sind im Vergleich zu vor FTX um fast 200.000 Bitcoins niedriger, da die Kunden jegliches Vertrauen in sie verloren haben

Dies übertrifft die Celsius-Insolvenz vom Juni, bei der 128.000 Bitcoins im Monat nach dem Untergang von Celsius von den Börsen abgezogen wurden

Terra brach im Mai zusammen, aber da es sich um ein DeFi-Protokoll handelte, war das Vertrauen in zentralisierte Einheiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebrochen

Nur die Zeit wird zeigen, wie schlimm die Ansteckung durch die FTX-Pleite ist

Das Vertrauen in Kryptobörsen liegt auf einem Allzeittief . Es ist nicht schwer herauszufinden, warum, da der Zusammenbruch von FTX Schockwellen durch die Branche geschickt hat. Vor weniger als einem Monat galt FTX als eine der sichersten Börsen überhaupt.

Kunden ziehen Bitcoins von FTX ab

Die Zahlen belegen dies. Wir bei CoinJournal.net haben uns die On-Chain angesehen und festgestellt, wie Bitcoin nach der FTX-Pleite mit beispielloser Geschwindigkeit aus den Börsen floss.

In den 27 Tagen seit Beginn der FTX-Geschichte wurde eine Nettozahl von fast 200.000 Bitcoins von den Börsen abgezogen. Es scheint, dass Tausende von Bitcoin-Besitzern schnell abhauen und sich in die Sicherheit eines Cold Storage begeben.

„FTX war die Nummer 1 im Börsenbereich. Ihr Zusammenbruch hat die Anleger aufgeschreckt, und das sollte er auch. Die Transparenz der Börsen ist unglaublich gering, und die Realität ist, dass es fast unmöglich ist, zu wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht. Die Abwanderung von Bitcoin von diesen Börsen zeigt, dass die Kunden dies erkannt haben“, sagt Max Coupland, Direktor von CoinJournal.



Leider ist der FTX-Skandal bei weitem nicht der einzige, der Krypto in diesem Jahr erschüttert hat. Wie unterscheidet sich die Reaktion der Kunden dieses Mal?

Celsius löste ähnliche Panik aus

Als Celsius am Sonntag, dem 12. Juni 2022, eine E-Mail an die Kunden verschickte, dass es Auszahlungen auf seiner Plattform aussetzte, war dies ein Dolch ins Herz aller Investoren, die Assets auf der Plattform hielten.

Obwohl diese Assets offensichtlich nicht zugänglich waren, gerieten die Kunden bald in Panik, dass auf anderen Kreditplattformen gehaltene Gelder bald in Gefahr geraten könnten, da die Branche weiterhin von einer Ansteckung erfasst wurde.

Der entscheidende Unterschied war hier, dass die Börsen nicht unter Druck standen. Trotzdem gerieten die Kunden immer noch in Panik, wie die folgende Grafik zeigt. Die Börsenguthaben wurden im nächsten Monat um 128.000 Bitcoins reduziert, wobei über 100.000 innerhalb von 5 Tagen abflossen, kurz nachdem Celsius für zahlungsunfähig erklärt wurde.

Terras Todesspirale war anders

Die dritte schockierende Variable, die die Kryptomärkte in diesem Jahr erschütterte, war Terras Todesspirale im Mai. Eigentlich fing hier alles an. Celsius fiel der darauf folgenden Ansteckung zum Opfer – zusammen mit Three Arrows Capital, Voyager Digital und einer ganzen Menge anderer Firmen.

Dies geschah insbesondere auch, als das Handelsunternehmen Alameda Research große Verluste erlitt, was dazu führte, dass Bankman-Fried angeblich Kundeneinlagen von FTX schickte, um die Liquidität des Unternehmens zu stützen. In gewisser Weise stammte also alles von Terra.

Aber Terra war insofern anders, als dies keine zentralisierte Firma war und sich als zahlungsunfähig herausstellte. Dies war ein dezentralisiertes Finanzprotokoll mit einem fehlerhaften Modell. Die Reaktion der Kunden war daher sehr unterschiedlich.

Wir können dies feststellen, indem wir uns den Fluss von Bitcoins zu und von den Börsen in der folgenden Grafik ansehen.

Zu beachten ist, dass in den ersten Tagen ein massiver Zustrom von Bitcoins zu den Börsen zu verzeichnen war. Dies war die Kriegskasse der Luna Foundation Guard, die an die Börsen geschickt wurde, um eingelöst zu werden, während Terra verzweifelt versuchte, die Dollarbindung zu halten.

Danach ist die Aktivität ganz normal, ohne erkennbares Muster zwischen Bitcoins, die zu und von Börsen fließen.

Zusammenfassung 2022

Das Vertrauen in Börsen war seit dem Zusammenbruch von Mt. Gox im Jahr 2014 nicht mehr so niedrig. Aber wenn man sich das gesamte Jahr der Börsenaktivitäten ansieht, wird klar, dass zwei Vorfälle dieses Vertrauen mehr als alle anderen geschürt haben: Celsius und FTX.

In Bezug auf die Zukunft wird nur die Zeit zeigen, wie stark der Ruf von Krypto langfristig beschädigt wurde.

Forschungsmethodik

Die Daten stammen von On-Chain. Die Wallets entsprechen den bekannten öffentlichen Börsen-Wallets.