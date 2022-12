Was kommt als nächstes für Krypto? Proof-of-Reserves hilft nicht bei diesem Chaos

November. Nicht gut für die Kryptomärkte.

Doch wie sieht die Zukunft aus, wenn wir das Blatt im Dezember wenden?

Das wichtigste zuerst. Der Zusammenbruch von FTX hat der Welt gezeigt, wie undurchsichtig diese zentralisierten Unternehmen sind. Die Realität ist, dass es für den durchschnittlichen Kunden fast unmöglich ist zu wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht.

Sam Bankman-Fried (SBF) zierte die Titelseiten des Forbes-Magazins, sprach vor dem US-Kongress und war Präsident Joe Bidens zweitgrößter Spender während seiner Kampagne 2020. Wenn SBF versagen kann, wer ist dann sicher?

Kunden haben darauf reagiert, indem sie ihre Bitcoins von Börsen abgezogen haben. Im Folgenden habe ich die Nettoflüsse von Bitcoins zu und von Börsen seit der Implosion von FTX dargestellt. Das Muster ist ziemlich offensichtlich.

Ich hatte diese Reaktion bereits in der Woche nach der Implosion eingehend analysiert.

Die Antwort, hauptsächlich angeführt von Binance-CEO, Changpeng Zhao – er hat einen anderen Spitznamen, CZ – war die Einführung eines Proof-of-Reserves auf der Blockchain. Denn ironischerweise sollte die Blockchain perfekt dafür geeignet sein, all dies zu lösen.

Ich habe dies an CZ getwittert, als sich das Debakel abzuspielen begann. Für mich ist es nicht nur schmerzhaft ironisch, sondern auch frustrierend und traurig.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022