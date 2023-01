Grayscale Bitcoin Fund ist 2023 um 25 % gestiegen, aber der Abschlag ist für Anleger immer noch vernichtend

Wichtigste Punkte

Der GBTC Fund ist seit Jahresbeginn um 25 % gestiegen, während der Basiswert Bitcoin um 4 % zulegte

Der Abschlag ist jetzt wieder da, wo er vor dem FTX-Zusammenbruch war, bei 37 %

Erst vor vier Wochen hatte der Abschlag ein Allzeithoch von 50 % erreicht

Der größte Bitcoin-Fonds der Welt, der Grayscale Bitcoin Trust, hat seit Anfang des Jahres einen Wertsprung von 25 % erlebt. Bitcoin hingegen ist im Jahresvergleich nur um etwa 4 % gestiegen.

Damit ist der Abschlag zum Basiswert Bitcoin auf dem niedrigsten Stand seit Monaten. Ich hatte die Divergenz im Dezember vor nur vier Wochen analysiert, als der Abschlag ein Allzeithoch von 50 % erreichte.

Heute liegt der Abschlag bei 37 %, also wieder auf dem Stand vor dem schändlichen Zusammenbruch von FTX.

Was ist der Abschlag von Grayscale?

Grayscale ist eine Treuhandgesellschaft, die Anlegern die Möglichkeit bietet, sich an Bitcoin zu beteiligen, ohne Bitcoin physisch zu kaufen. Dies kann für Institutionen oder andere Einrichtungen praktisch sein, die aus regulatorischen oder rechtlichen Gründen nicht direkt am Bitcoin-Markt teilnehmen können.

Aber Grayscale wurde selten zum gleichen Preis wie sein Nettoinventarwert gehandelt. Zuvor wurde es mit einem Aufschlag auf den zugrunde liegenden Bitcoin gehandelt, da die Aktien von Anlegern gehandelt wurden, die verzweifelt ein Engagement in der hochfliegenden Kryptowährung anstrebten.

Heute ist es jedoch das Gegenteil – ein steiler Abschlag. Zwar gibt es eine dicke Gebühr von 2 %, die einen Teil des Abschlags erklärt, aber das reicht nicht annähernd aus, um einen Abschlag von 30 % und mehr zu überbrücken, den wir in diesem Krypto-Winter ständig gesehen haben.

Die SEC hat kürzlich den Antrag von Grayscale abgelehnt, den Trust in einen börsengehandelten Fonds umzuwandeln, was eine rückläufige Aktion rund um den Fonds bedeutet. Auch der Wettbewerb hat zugenommen, da insbesondere in Europa ähnliche Fonds aufgelegt wurden und Anträge für börsengehandelte Bitcoin-Fonds eingereicht wurden.

Die größte Sorge galt jedoch der Sicherheit der Reserven. Dieses Problem wurde nach dem Zusammenbruch von FTX verstärkt, da Spekulationen aufkamen, dass die Muttergesellschaft von Grayscale, Digital Currency Group (DCG), Konkurs anmelden könnte.

DCG ist auch die Muttergesellschaft von Genesis, das kürzlich 30 % seiner Belegschaft entlassen hat und Berichten zufolge Insolvenz erwägt. Die Besorgnis wuchs, als Grayscale sich weigerte, einen Proof-of-Reserve-Bericht zu veröffentlichen, der nach den schändlichen Aktionen hinter den Kulissen von FTX plötzlich in Mode war.

Als Grund dafür, dass dies nicht möglich ist, wurden „Sicherheitsbedenken“ angeführt. Analysten kritisierten dies jedoch, da es sehr unklar ist, welche Sicherheitsbedenken durch die Veröffentlichung öffentlicher Aufzeichnungen in der Blockchain ausgelöst werden könnten.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Warum ist der Abschlag zurückgegangen?

Während der Abschlag mit 37 % immer noch enorm ist, hat er sich von den erstaunlichen 50 %, die er nach der FTX-Implosion erreichte, verringert.

Der Druck auf die DCG, diesen Abschlag auszugleichen, hat zu Forderungen aus der Branche geführt, dass der Trust den Anlegern die Möglichkeit geben sollte, ihre Bestände zurückzugeben, wodurch sie den vollen Wert der von ihnen gehaltenen Bitcoin realisieren könnten. Diese Forderung könnte dazu beigetragen haben, den Abstand etwas zu verringern.

Ein Hedgefonds, Fir Tree, hat sogar eine Klage gegen Grayscale angestrengt und verlangt, dass das Unternehmen entweder seine Gebühren senkt oder Rücknahmen zulässt, damit der Abschlag geschlossen werden kann.

Aber wie alles in der Kryptowirtschaft spielt auch die Makroökonomie eine Rolle. Das Jahr hat mit einem Anstieg der Kryptopreise begonnen, der auf den wachsenden Optimismus zurückzuführen ist, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Dies folgt auf einen relativ ruhigen Monat oder so in Kryptomärkten.

Der Abschlag weitete sich nach dem FTX-Crash stark aus, weil die Leute eine Ansteckung befürchteten und die Chips immer noch fielen. Ähnlich wie die Kopplung von Tether, als die UST-Krise auftrat.

Jetzt, da der normale Betrieb einigermaßen wieder aufgenommen wurde, hat sich der Abschlag verringert. Zum Unglück für die Anleger beträgt er aber immer noch unglaubliche 37 % des Nettoinventarwerts. In einem Jahr, in dem Bitcoin selbst stark gefallen ist, ist ein zusätzlicher Abschlag zu dieser rasanten Preisentwicklung das Letzte, was Anleger brauchen …