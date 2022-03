過去数日間のビットコインのブレイクアウトには、月曜日の日中の取引で見られるように、48,075ドルの高値への上昇が含まれています。

この上昇により、BTCの価格は年々プラスの領域に押し上げられ、株式市場からの分離が進んでいます。

Pomp Investmentsの創設者であるAnthony Pompliano氏の言葉によれば、年初に市場を覆っていた「もやもや」が晴れ始めても、「今年はビットコインが株を破壊している」ということです。

彼は、株式が下落している間、ビットコインは上昇しており、横ばいの動きが、株式をほったらかしにしているBTCの新たな上昇に道を開いていると指摘しています。

「我々は、ビットコインが昨年と同じように、そして過去10年ほどでそうであったように、年初来で株式市場をアウトパフォームするのを見ている。」と、述べています。

S&P500を見ると、年初来のパフォーマンスは-4.61%、ナスダック総合株価指数は9.33%減、ダウ工業株は4.45%減となっています。一方、ビットコインは年初来で4%近く上昇しており、年初来安値の33Kドルからの上昇率は現在約44%となっています。

また、PompはFear & Greed指数に注目し、わずか数日の間にかなりの変化が起きていると言及します。「強欲」指数が60を少し超えたあたりから、買い方の圧力が強くなっており、日曜日には、この指標は49(中立)程度で、先週は20台半ばで推移していました。

48,000ドルの高値への上昇は、「街角に血が流れている」ときでもビットコインが王者であり続けることを証明していると、Pompliano氏は付け加えました。

彼は、ビットコインが「究極の安全資産」であることを示し続けていると言います。

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price.

QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price.

War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price.

Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset.

— Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022