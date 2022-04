ApeCoinがトレンド入り、本日は32％超の上昇：上昇の理由とは？

ApeCoin(APE)コインの価格は本日34.03%上昇し、執筆時点では約16.50ドルで取引されていました。

この記事では、ApeCoinの価格が急騰している原因に焦点を当てます。

現在の上昇傾向を調べる前に、まずApeCoinとは何かを説明しましょう。

ApeCoinは、分散型コミュニティにインセンティブを与え、権限を与えるためにYuga Labs Bored Ape Yacht Club(BAYC)プロジェクトに触発されたAPEエコシステムで使用されるユーティリティおよびERC-20ガバナンストークンです。 APEはそのネイティブトークンです。

強気のトレンドを引き起こしている要因を掘り下げてみましょう。

コインが急上昇した主な理由の1つは、創設者であるYuga Labsが次のメタバースについて発表したことに対する憶測です。

3月19日、Yuga Labsは近日公開予定のメタバースのティザートレーラー「Otherside」を公開しました。Yugaはこのプロジェクトに関するすべての詳細を明らかにしませんでしたが、いくつかのNFTとApeCoinを統合するメタバースになるという手がかりがありました。またYugaは、4月にさらなる詳細を明らかにする予定だと述べました。

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

なお、Bored Ape Yacht Clubは、4月23日に立ち上げから1周年を迎えます。

値上げのもう1つの理由は、BoredApeの所有者である@renegademasterrが、YugaがAPEで価格設定されるプロジェクトの土地売却を間もなく開始する予定であると述べた後です。

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022