CoinCornerは、LightningネットワークとNFCを搭載した非接触型BTCカードの販売を開始

暗号交換およびウェブウォレットプロバイダーであるCoinCornerは、ボルトカードの発売を発表しました。

ボルトカードは、Lightningネットワーク(LN)と近距離無線通信(NFC)を搭載した非接触ビットコイン(BTC)カードです。

ボルトカードを使用すると、ユーザーはビットコイン上に構築されたレイヤー2(L2)支払いプロトコルであるライトニングネットワークの機能を活用して、安価で高速な取引を可能にし、ライトニングの請求書を提示する販売デバイスでカードをタップすることで直接支払いを行うことができます。

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

May 17, 2022