DeFi Landが新しいP2E農業関連ゲーム機能を開始

DeFi Landは、分散型ファイナンス(DeFi)を模倣するためにSolana上に構築されたマルチチェーン農業シミュレーションゲームであり、新しいPlay-to-Earn(P2E)農業関連ゲームを開始しました。

最新のDeFiLandは、時価総額で3番目に大きいゲームであり、さらに多くの機能が本日導入される予定です。

DeFi Landチームによると、このプラットフォームは、今年初めに発売された非代替性トークン(NFT)の販売から175万ドルを調達することができました。

通常、DeFi Landは無料でプレイできるゲームで、プレイヤーは開始資金なしで参加し、XPを獲得しようと努力するだけでなく、リーダーボードで他のプレイヤーと競争して毎月の報酬を獲得できます。

P2Eが完全にリリースされた後、ユーザーは農業、射撃、釣りなどの農業関連のすべてのアクティビティを実行できます。チームはまた、P2Eゲームがプレイヤーにアクセス可能であり、Stardew ValleyやHarvest Moonのタイトルなどの基本的な農業シミュレーションも表示することを約束しました。

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD

