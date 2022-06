市場パニックの中、DeFiは自らに牙をむく

最近、暗号の心配な動向がいくつかありますが、特に先週は目を引いたものがありました。Solanaをベースとした融資プラットフォームであるSolendが、プライベートウォレットを買収するために政府の投票を通過したのです。

このプライベートウォレット(以後「クジラ」と呼ぶ)は、現在2億ドル相当の570万SOLをレンディングプラットフォームに預け入れました。このポジションに対して、クジラは1億800万ドルのステーブルコインを借りたのです。570万SOLトークンは、プラットフォームへの預け入れ総額の95%以上を占めていました。

問題は、Solanaの価格が市場全体とともに急落し、クジラの担保価値が大幅に低下し、清算シナリオの可能性が浮上したことです。この場合市場が殺到し、Solanaトークンの価値が暴落する可能性があります。

「最悪の場合、Solendは不良債権を抱えてしまう可能性がある。」とSolendは述べている。「これは混乱を引き起こし、Solanaネットワークに負担をかける可能性があります。」

このSOLの量を取引量にプロットすると、このウォレットが市場に出回った場合、DEXのボットによるトリガー効果でさらに下落圧力が高まり、市場にどれだけのインパクトを与えるかがわかります。

ローンの清算価格は22.27ドルで、発動するには現在価格から35%の下落が必要です。これはかなりの下落だが、Solanaは今年だけで80%下落しており、ここから35%下落することは考えられないことです。

プロトコルはクジラに連絡を取り、ローンを上乗せするよう訴えようとしましたが、ウォレットは2週間近く活動しないまま、無線で沈黙が続きました。そこで投票が行われ、プロトコルはクジラのウォレットを一時的に引き継ぎ、プロトコルのリスクを軽減することが決議されました。

ウォレットを引き継いだ後、自動的なメカニズムによってオンチェーンで清算することによってカスケード伝染のリスクを冒すのではなく、店頭取引によってクジラを清算する計画でした。

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

それ以来、クジラはマンゴーマーケットに2500万ドルを送金し、清算がトリガーされた場合にSolendに生じる破壊を制限しました。

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022