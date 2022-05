33の中央銀行と12の金融当局がBTCについて話し合うため、Nayib Bukele氏と会合

エルサルバドルのNayib Bukele大統領は、月曜日に33の中央銀行と12の金融当局と会談し、ビットコインの展開について話し合うとツイートしました。

「金融包摂、デジタル経済、銀行口座を持たない人の銀行業務、#ビットコインの展開と我が国におけるその利点について話し合う」会議についてのツイートに続くスレッドによると、Bukele大統領に会うと予想される銀行には、ルワンダ銀行、Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) Kenya、エジプト中央銀行、ナイジェリア中央銀行、モルディブ通貨庁などが含まれると述べています。

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

