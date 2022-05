イーロン・マスク氏がTwitterのプロフィール画像を「Bored Ape」に変更したことを受けてApecoinが上昇

ApeCoin(APE)は、TeslaのCEOでSpaceXのオーナーであるイーロン・マスク氏が、自身のTwitterのプロフィール写真を複数のBored Ape Non-Fungible Token(NFT)のコレクションに変更してから、強気の勢いを増しています。そのコラージュの中心には、金色の毛皮を持つ希少なBAYCのピースが描かれていました。

本稿執筆時点では、APEは1日の最高値17.55ドルを記録した後、3.25%増の15.81ドルで取引されており、マスク氏の動きによって、コインはこれまでの下落傾向を脱することができました。そのほか、Bored Ape Yacht Club(BAYC)のNFTコレクションの売り上げも、この動きの後に増加しています。

マスク氏はこの写真について、「It seems Kinda fungible」とコメントしています。

https://twitter.com/elonmusk/status/1521807738317066240?s=20&t=Gq2ob42zIc9x8_LdFHfrGQ

4月はYuga Labs、Bored Ape Creator、Othersideと呼ばれる新しいメタバースの立ち上げを期待するトレーダーでAPEにとって最高の月の一つでしたが、Yuga Labsのトークン上昇を維持する努力にもかかわらず、トークン価格はディップと一緒に行いました。

オークションハウスSothebysのデジタルアート責任者であるMichael Bouhanna氏は、マスク氏が無断で写真を使用したとし、クレジット表記か会社の削除を要求するなど、マスク氏の動きはすでに議論を呼んでいます。

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022