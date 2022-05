Terra崩壊に伴うDeFiの再編成、DAIが再び脚光を浴びる

Terraの崩壊が一段落した今、DeFiの世界に飛び込んで、その揺り戻しが他のプロトコルにどのような影響を与えたか見てみるのも面白いかもしれないと思います。DeFiは2020年、専門用語で言うなら「DeFiサマー」と呼ばれる時期に急成長しました。

それ以来、少し冷え込みがあり、市場が少し効率的になったため空間全体で利回りが低下したのですが、これは理にかなっています。Anchorプロトコルの利回りはまだかなり高く20%もありました。

DefiLllamaの上のグラフが示すように、Anchorトータルバリューロック (TVL)は180億ドルからゼロの丸め誤差以内に急落しました。下のグラフの左上にある「タイムラインを再生」を押すと、数週間前までイーサリアムに次ぐ2位を余裕でキープしていたテラブロックチェーン全体のTVLが表示されます。

では、ランキングはどのように変動したのでしょうか?エミネムの質問に答えるとすれば、それは、急に荒々しくなったように見えるDAIステーブルコインが、再び、再び、再び、戻ってきたということです。MakerDAOは、TVLで95億ドルを獲得し、Anchorの180億ドルの消失という不思議なケースに続いて、再びキング・オブ・ヒル(丘の上の王者)となりました。

もちろん、MakerDAOが初めて本格的に普及した分散型ステーブルコインであるDAIを立ち上げたので、皮肉は残酷ですが、論理的な展開です。先週スタートしたばかりのCoinJournalのポッドキャストで、編集長のジョーKBが「アメリカ人は皮肉が通じない」と指摘していましたが、このことは誰にも伝わらなかったはずです。

知らない人のために説明すると、DAIは、没落したTerraUSDと魅惑的な分散化の質を共有しています。しかし、DAIを支持する人たちは、1つの非常に重要な違いがあることを、できるだけ大きな声で叫ぶでしょう。

わかりやすく説明するために、DAIは、ユーザーがロックされた担保に対して借用するときに作成されます。逆に、そのローンが返済されると、ユーザーがロックされた担保へのアクセスを同時に取り戻すと、ローンは破棄されます。 TerraUSDと比較した場合、それがどれほど意味をなすかはほとんど不快ですが、それにもかかわらず、創設者のDo Kwonがこの論理的なステーブルコインとの戦いでパンチを引かなかったため、Terraのすべてのものに対してかなりの市場シェアを失っていました。

By my hand $DAI will die.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022