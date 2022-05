暗号通貨市場は、過去24時間に2%以上値を上げた後、プラスで週を終えるでしょう。

より広範な暗号市場は、過去24時間で2%以上を追加しました。プレス時には、暗号通貨の時価総額は1.26兆ドルを超えています。

今週の大部分をこのしきい値未満で過ごした後、ビットコインは再び3万ドルを超えて取引されています。時価総額で世界第2位の暗号通貨であるEtherは、過去数時間で2%以上追加した後、再び2,000ドルで取引されています。

Kyber Network CrystalのネイティブトークンであるKNCは、時価総額の上位100の暗号通貨の中で最高のパフォーマンスを発揮しており、過去24時間でKNCはその価値に24%以上を追加しました。

この進行中の上昇の背後にある主な触媒は、KyberSwap紹介キャンペーンの開始です。 Kyber Networkチームは、金曜日にTwitterを介して、幸運な当選者に2,000ドルのKNCトークンを提供すると発表しました。

チームは、10人のランダムな幸運な勝者が$200のKNCの報酬を手にすることができると述べています。

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022