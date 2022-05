暗号通貨市場は、最近の低迷からゆっくりと回復しているため、過去24時間にわたって好調に推移しています。

広範な暗号市場は、過去24時間でその価値に2.5%以上を追加しました。これは週のスタートが悪いにもかかわらず起こっています。

過去24時間に記録された好業績のおかげで、暗号通貨の時価総額は現在1.3兆ドルを超えています。

ビットコインは依然として主要な暗号通貨であり、市場の回復が続く場合、31,000ドルを超える可能性があります。 Etherは、過去24時間でその値にほぼ3%を追加した後、2,100ドルの抵抗レベルにも注目しています。

PolygonエコシステムのネイティブトークンであるMATICは、今日までの上位20の暗号通貨の中で最高のパフォーマンスを発揮するものの1つです。 MATICは、Avalanche、Cronos、Litecoinとともに、過去24時間でそれらの値に6%以上を追加しました。

MATICにとって継続的な好業績の背後にある主な触媒は、Polygonと4大会計事務所の1つであるErnst&Young(EY)とのパートナーシップです。

Polygonチームは、このパートナーシップにより、エンティティがPolygonメインネット上で史上初のレイヤー2ゼロ知識(ZK)を開始すると述べました。

