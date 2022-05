ラッパーのIce CubeがDogecoinの仲間入り

象徴的なラッパーであるIce Cube (O’Shea Jackson Sr)が、「信じられないほど歴史的な」DOGE取引を支持してDogecoinバンドワゴンに参加しました。彼がDogecoinの世界に参入したのは、彼が共同設立したバスケットボールリーグ「BIG3」と密接な関係があります。

BIG3は、通常の5対5のバスケットボールゲームとは対照的に、3対3のフォーメーションで元NBAのスター選手をフィーチャーしています。

先月、BIG3は新しいオーナーシップリーグモデルを立ち上げ、12チームのそれぞれがトークン化された株式を販売できるようにしました。各チームには1000個のNon-Fungible Token (NFT) が割り当てられ、1個5000ドルの「Gold」NFTが975個、1個2万5000ドルの「Fire」NFTが25個となっています。

水曜日に、MyDoge walletの共同設立者であるBill Lee氏がIce Cubeに「もしお前がDOGEを掘るなら、俺とDogeArmyも一緒にやる。」とツイートし、Ice Cubeが以前Snoop Doggが2チームを購入すると投稿したことに言及しました。

Lee氏に返信して、Ice Cubeは、「さあBill、私がDogeに賛成なのは知ってるだろう。」とツイートしました。

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022