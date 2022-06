MIT教授はDeFiが銀行の力を弱めることができると考えている：インタビュー

各分野で高い業績を上げている人が暗号通貨に首を突っ込み始めると、いつも面白いなと思っています。そのようなケースの一つが、MIT SloanのSloan Distinguished Professor of Managementとマーケティングの教授であるCatherine Tucker氏です。

私は彼女の素晴らしい論文、Antitrust and Costless Verificationに出会いました。An Optimistic and a Pessimistic View of the Implications of Blockchain Technology」は、2018年に書かれたにもかかわらず、現在でも大いに通用する、時代を先取りしたものでした。実際、当時、彼女の学会の仲間たちは、デジタル通貨を「一瞬の出来事」に過ぎないと考えていたと彼女は推測しています。

この論文について、また4年前に書かれた論文以降の状況の変化について、Catherine氏にインタビューしてみると、気になるいくつかのトピックについて答えが返ってきました。

CoinJournal(CJ): 2018年に暗号通貨に関する学術論文を書くのはかなり早い時期でした。どのようにして最初に暗号に乗り込み、論文を書くことにしたのですか?あなたのプロの仲間からの最初の反応はどうでしたか?

Catherine Tucker (CT):研究者として、私はMITビットコイン実験の実行を支援したチームの一員であった2014年に暗号経済学の問題に取り組み始めました。そこでは、各MIT学部生に100ドルのビットコインを提供しました。

当時、私の研究仲間は、デジタル通貨を一時的な成功者だと考えていました。

CJ:ブロックチェーンテクノロジーの影響についてのあなたの見方は2018年以降変わりましたか?

CT :いいえ。ブロックチェーンはビットコインではないことを理解している人は増えていると思いますが。

CJ: 2018年に、独占禁止法とその他の分野の両方に関して、暗号に関する正式な規制がこの段階でさらに進展すると予想しましたか?

CT :これまでのところ、規制は遅く、後ろ向きになっていると思います。暗号技術を以前のヴィンテージの技術のように機能させようとする法ではなく、暗号の性質を反映する法を考え出すとき、私たちは取り組むべき仕事があると思います。

CJ:あなたの(優れた)論文を読んだときにすぐに思い浮かぶ分野の1つは、中央銀行発行デジタル通貨(CBDC)の分野です。これが大企業(たとえばApple、Google)または政府に与える力は巨大である可能性があります。特に独占禁止法の観点から、これについて何か考えがありますか?

CT :中央銀行はすでに不換紙幣を管理しています。そして、安定性と信頼性についてのトレードオフのために、あらゆる市場パワーをトレードオフしています。これはここでも同じだと思います。また、一般的にスイッチングコストが低いため、暗号通貨をスポンサーとする技術系企業は、従来の経済学的な意味での実質的な市場支配力を持ちにくいと思います。

CJ:ここ数年で大手テクノロジー企業はさらに強力になりました。 2018年の論文で議論されているように、ブロックチェーンの代替案が理論的にはより民主的なプラットフォームを提供し、独占禁止法の拡大に影響を与える可能性があるとまだ信じていますか?

CT :物事をより物理的でなく、よりデジタル化することによるブロックチェーンは、従来の市場支配力の源であるスイッチングコストを削減します。だから私は引き続き楽観的です。

CJ:あなたはオープンソースコードについて、そしてそれがブロックチェーンプラットフォームと独占禁止法に関する重要な要素である方法について書きましたが、多くのポンプアンドダンプまたは詐欺は既存のブロックチェーンの単純なコピーアンドペーストフォークの結果であると思いますかセットアップがとても簡単ですか?

CT :技術分野としての暗号通貨は、存在する詐欺の量という点では珍しいと思います。これは、多くの投資とテストされていない新しいテクノロジーの組み合わせであり、経済の他のセクターと比較して異常に高いリターンがあったと思います。この組み合わせは悲しいことに詐欺につながりました。特に詐欺のしやすさを反映しているとは限りません。

CJ:あなたがこの論文を書いてから、2020年に分散型金融(DeFi)が爆発的に普及しました。これは、潜在的な独占禁止法や、現在そのような大きな機関が金融市場に対して持っている支配力に大きな影響を与える可能性がありますか?

CT :私は、分散型金融に期待しています。特に米国以外の経済圏では、銀行が異常に集中する傾向があり、銀行を辞める際のスイッチング・コストが大きいことを考えると、分散型金融は非常に重要です。分散型金融の動きは、このような集中のパターンを変 えることを約束するものです。

CJ:あなたは論文の中で、「市場は初期段階にあり、現在、暗号通貨やブロックチェーンのプロジェクトは意味のある市場パワーに達していないが、規模が大きくなれば、いくつかのプロジェクトは価格や消費者福祉に影響を与えるだけの市場シェアを持つだろう」と書いています。他のすべての暗号通貨の市場を動かすことができることを考えると、影響力と時価総額の面でビットコインが大きくリードしていても、意味のある市場パワーにはならないとお考えですか?

CT :いいえ。未知の技術が存在する分野でのファースト・ムーバーであるビットコインは、注目を集めるという点で優位にあったと考えています。しかし、その大きな市場シェアが独占力を意味するようなスイッチング・コストについては、特に意識していません。多くのトレーダーが知っているように、ビットコインと他の競合他社を簡単に切り替えることができます。