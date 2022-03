OriginTrail (TRAC)が過去1週間で80%以上急騰：コインが上昇している理由とは？

OriginTrail(TRAC)コインは、現在の価格である0.672343ドルに戻る前に、24%以上急上昇して1日あたりの最高値である0.7238ドルに達する、非常に強気なスタンスで1日を開始しました。

コインは執筆時点ではまだ緑色であり、ブルのトレンドは日ごとに勢いを増しているようです。

この記事では、OriginTrail(TRAC)の価格が急騰している原因を見ていきます。

TRACの価格上昇傾向を後押ししているものの詳細に入る前に、TRACとは何かを説明することが重要です。

TRACは、最初の分散型知識グラフ(DKG)になることを目的としたロジスティクスおよびサプライチェーン管理のブロックチェーンプロトコルであるOriginTrailプロトコルのネイティブトークンです。

TRACの価格が過去数週間にわたり容赦なくブルランしている理由についてですが、現在、TRACの価格上昇の主な要因は3つあり、OriginalTrail v6の現在のロールアウト、AidTrust Launch、Web3およびPolkadot統合への移行が挙げられます。

テストネット上で実行されているOriginalTrailの現在の展開は、TRACの価格に大きな影響を与えた最初の主要な要因です。

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022