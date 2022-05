USSDステーブルコインの積立金増強で急騰したTron（TRX）の価格が6％下落

今週は6.1%の落ち込みで始まりましたが、Tron(TRX)は、新しいステーブルコインの発売後、過去1週間で9.3%急増しました。

土曜日に、Tron DAOは新しいステーブルコインをサポートするためにさらにTRXトークンを購入しました。

新しいTronステーブルコインであるUSDDをバックアップするTRON DAO Reserveは、新しいステーブルコインをサポートするだけでなく、暗号市場全体とブロックチェーン業界を保護するために、3899万ドル相当のほぼ50460万TRXトークンを購入したと指摘しました。

https://twitter.com/trondaoreserve/status/1522822039543087104?s=20&t=DJ99BqKZjBJ7L8Kuak1pfw

またTronは最近、ステーブルコインUSDDを立ち上げ、わずか48時間で流通総額2億ドルを超え、24時間取引量も30%上昇しました。

このトークンの30%という高い利回りは、市場で提供されているどのステーブルコインよりも高い利回りであることに加え、より多くのトークン導入を引き寄せているようです。

TRON DAO Reserveは、USDDの急速な普及に注目し、今後10日間でネットワークがさらに10億トークンを承認すると約束しました。しかし、Reserveは手当を得ることは市場の需要に依存するトークンの発行や流通を保証するものではないことを指摘しました。

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022