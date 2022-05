Wavesのジェットコースター2022の値動きはどうなっているのでしょうか？

ジェットコースターは暗号通貨でよく使われる言葉です。Wavesのチャートを見ると、確かにこの言葉が最初に思い浮かびます。このコインは2022年3月に240%上昇しましたが、その上昇分をすべて戻し、現在は元旦にオープンした場所から70%下で取引されています。

現在、CoinMarketCapでは81位にランクされています。2017年には、Solana、Matic、Polkadotなどの競合がシーンに急浮上する前に、トップ20に入っていました。

では、ここで何が起こっているのでしょうか?

様々な分散型アプリケーションやスマートコントラクトをサポートできる多目的ブロックチェーンであるWavesの概要は、まさにEthereumの代替品と読み取れます。最も一般的なのは、ユーザーにカスタム暗号トークンを簡単に作成し、取引する能力を与えることです。大規模なスマートコントラクトは必要なく、むしろ通貨はWavesブロックチェーン上に構築されたユーザーアカウントからスクリプトを介して実行することができます。

下のチャートは、今年に入ってからのWAVESの時価総額をプロットしたものですが、一目見ただけで、ここでの値動きがいかに異常であったかが分かります。

3月のブームは、いくつかの変数によって引き起こされました。Waves 2.0のアップグレードに対する期待感といえます。そのブロックチェーン上で動作するアプリケーションやプロトコルを後押しする1億5000万ドルのファンドの発表しました。さらに、Wavesの創設者であるSasha Ivanov氏がウクライナ人であることを再確認した以下のツイートも、何らかの推進力を与えたようです。

https://twitter.com/sasha35625/status/1497996249101791236

しかし、なぜピークから93%も下落したのでしょうか?最も気になるのは、チームが独自のDeFi融資プロトコルVires.financeを通じて、そのネイティブトークンの価格操作に関与しているという分析がTwitterで流れていたことです。Ivanov氏はこれを虚偽と断じ、代わりにAlameda社が価格操作を行ったと責任を負い、同時に市場にパニック売りを誘発する敵対的なメディアキャンペーンを展開したことが重要といえます。

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022