Radio Caca（RACA）の価格が日曜日に20%も急騰し、その後引き下がったのはなぜか？

RACAトークンは、日曜日の早朝に0.0018ドルから0.0021ドルへと20%上昇しました。その後、下落に転じ、本稿執筆時点では0.001831ドルで取引されており、過去24時間で7.27%の下落となっています。

過去30日間で約39.7%価格が上昇したにもかかわらず、このコインは日曜日を唯一の例外として、ここ最近下がり続けています。一般的に、RACAの価格は過去7日間で17.9%下落しました。

しかし、なぜRACAは急騰し、その後数時間で後退したのでしょうか?この記事では、このすべてを明らかにします。詳細については、以下をご覧ください。

RACAの価格変動について深く掘り下げる前に、まずそれが何であるかを理解しましょう。

Radio Cacaは、はUniversal Metaverse(USM)のネイティブトークンで、「Maye Musk Mystery Box」NFTの独占管理者でもあります。

USMはUSM Labによって作られた3D Planetの仮想世界で、ユーザーは土地を所有し、店やアートギャラリーなどの建物を建てたり、ゲームを作ったりして遊ぶことができます。

では、なぜこのコインが現在の下落の前に急騰したのでしょうか?

日曜日にRACAの価格が急上昇した主な理由は3つあり、それらは主要な暗号取引所とサービスプロバイダーへの上場、ラジオカカのNowPaymentの開始、Binance上場の噂です。

Binanceが取引所とソーシャルメディアの公式ウェブサイトでユーザーがRACAを購入する方法に関するガイドを投稿した後、噂が広まり始め、トークンの価格が上昇しただけでなく、暗号の検索数も増加しました。

RACAは、GTMやApeCoinと並んでトレンド検索で取り上げられた後、その日に最も取引された通貨の2位に登場しました。

しかし、Binanceは、暗号の愛好家が他の暗号で前に起こったようにRACAがすぐにリストされると楽観的であることに加えて、そのポストでトークンがまだそのプラットフォームで利用できないことを強調しました。

先週、主要なサービスプロバイダーと暗号交換所は、そのエコシステムの驚異的な成長を描いたRACAをリストすることを発表しました。これらの企業には、Bybit、Huobi、Phemex、ChangeNowなどがあります。

Radio Cacaの高騰のもう一つの理由と偉業は、RUB、EUR、TRY、UAH、USD、GRBなど様々なフィアットペアでそのトークンを売買することを発表したことです。

Fiat-to-$RACA or #RACA-to-Fiat — doesn't matter anymore because we’re here for you either way!💛

So let’s transform your business and enjoy the opportunities from both world!🌎🌐

Are you with us, #RadioCaca? More details in the article⤵️@RadioCacaNFThttps://t.co/WPuOw98DNi

— NOWPayments (@NOWPayments_io) April 11, 2022