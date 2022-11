FTX危機の中、投資できる5つのFTX代替案

かつての暗号通貨取引所大手FTXは、現在の流動性逼迫と金融不安を受けて、先行き不透明な状況に直面しています。BinanceがFTXを買収するための拘束力のない合意から手を引いたことで、状況はエスカレートしています。

この動きに詳しい情報筋によると、BinanceはFTXの財務帳簿を調べた後、買収の意向を撤回したと報告されています。

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022