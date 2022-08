BitBox02 レビュー：コールドストレージの選択肢として良いのか？

今年は暗号通貨市場において、これまでのところ残酷な年でした。弱気な展開の中で、中央集権的な組織が破産を申請し、その中で最も注目を浴びたのがCelsiusでした。

このような背景から、「あなたの鍵ではない、あなたのコインではない」というマントラは、これまで以上に真実味を帯びています。ビットコインや暗号通貨が安全であると確信できる方法はただ一つです。そして、それはコールドストレージであり、USTペグが滑り始めた日に私が警告したことです。

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022