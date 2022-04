この3日間、AAVEの価格が上昇した理由とは？

主要な暗号貸付プラットフォームであるAaveのネイティブトークンの価格は、過去3日間で着実に上昇しています。

昨日、トークンは5%以上急上昇し、現在の価格である185.70ドルに戻る前に、198.02ドルの高値を付けました。過去24時間で1.02%の上昇が見られますが、今日でもまだグリーンです。

この記事では、現在のAAVE価格に寄与する要因について詳しく説明します。

現在の上昇トレンドについて掘り下げる前に、まず、初めてこの言葉を目にする人のために、Aaveとは何かを説明することが重要です。

一言で言えば、Aaveは暗号通貨で貸し借りを可能にするDeFiプロトコルです。そのネイティブトークンはAAVEと呼ばれています。

では、舞台裏で何が起きていて、AAVEの価格を上昇させているのかを見てみましょう。

AAVEトークンは、AAVEバージョン3(AAVE V3)の流動性マイニングがAvalancheブロックチェーン上でライブになりました、つまりAvalancheユーザーがAvalancheブロックチェーン上のDeFiプロトコルに流動性を提供して報酬を獲得できるようになったと、DeFi Aave Labsの代表がツイートで発表したことが理由のようです。

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022