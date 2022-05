XDC Network（XDC）コインの価格が過去2週間で急騰している理由はこちら

アルトコインの大部分が下落している間、XDCコインの価格は過去2週間で上昇しています。

昨日、XDCコインの価格は13%以上急騰し、今日の価格レベルである0.06077ドルまでさかのぼる前に、1日の最高値である0.06817ドルに達しました。コインは過去7日間で7.8%以上、過去2週間で11.0%以上上昇しました。

この記事では、XDCネットワークの価格が過去2週間で上昇している理由に焦点を当てます。

現在の価格急騰の主な理由の1つは、BlocksWorkz技術会社による最近のプロジェクト(XDCNFT)の立ち上げです。

このプロジェクトは、XinFinのブロックチェーンテクノロジー(XRC20ネットワーク)を使用する非代替トークン(NFT)マーケットプレイスです。

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022