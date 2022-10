Coinbaseの問題について深堀りーCEOが保有株の2％を売却

今日、Coinbaseの投資家を抱きしめてあげてください。

CEOで創設者のBrian Armstrong氏は、低迷する暗号通貨取引所への別の打撃となるもので、彼の持分の2%を売却すると発表しました。

世界第2位の暗号通貨取引所であるCoinbaseは、暗号のモルモットでした。

同社は伝統的なルートであるIPOを避け、直接上場を目指し、2021年4月にナスダック証券取引所に株式を上場させました。しかし斬新だったのは単に上場の方法だけでなく、そもそも上場するという事実だったのです。

それは暗号が大きなテーブルにつくことを意味します。それまで上場した暗号企業はなく、あらゆるコインが投資家に途方もないリターンをもたらしていた時代でした。

今ではもうずいぶん昔のことのようです。あの朝、ビットコインは59,000ドルでオープンしました。Jerome Powell氏のプリンターは赤熱していました。団塊の世代は、Dogecoinというものをどうやって買えばいいのか、子供たちに聞いていたのです。

Coinbaseはその朝上場し、1株あたり328ドルで取引初日を終えました。この暗号の大手は860億ドル近くと評価され、良い時代が到来しました。

これが暗号の登場です。

そして、Coinbaseが登場するやいなや、下落しました。

これを書いている現在、63ドルで取引されています。 これは上場時から83%のメルトダウンで、現在の評価額は166億ドルです。ダメージを受けたビットコインでさえ、以下にプロットしたように、それ以来、アウトパフォームしています。

どこで失敗したのでしょうか。まあ、まずはボラティリティ(変動率)と言えるでしょう。Coinbaseのような株式が、これほど早く価値を落とすのは驚くことではありません。Coinbaseの業績は暗号と共生しており、今後もそうでしょう。

暗号が下がれば、市場への関心も急落します。友人が100倍のリターンをツイートしていると、誰もが参加したくなります。つまり取引量の減少、取引手数料の減少、そして最終的にはCoinbaseのパフォーマンスの低下を意味します。

暗号の比類なきボラティリティで、Coinbaseがとてもボラティリティが高いのは驚くことではないはずです。これは、当時、私は以下のように述べました:あなたが暗号を探している機関投資家で、何らかの理由ー規制、官僚主義などーでビットコインを直接購入できない場合、Coinbaseの株式を購入することは理にかなっています。

あるいは、高齢の投資家であれば、セルフカストディやウォレットのセットアップなどに関して、暗号市場で直接取引することに(当然ながら)恐怖を感じたり、快適ではないことがあるかもしれません。このような層にとって、暗号のエクスポージャーを得たいのであれば、Coinbase株を購入することは理にかなっています。

しかしそれ以外の人にとっては、なぜビットコインを直接購入しないのでしょうか?なぜCoinbaseのルートを通るのか、どんな利点があるのでしょうか?

創業者兼CEOのBrian Armstrong氏は、同社の19%の株式を保有しており、その価値は約32億ドル(約3,000億円)です。しかしBrian Armstrong氏は、この株式の一部を売却することを発表し、まもなく17%の株式となります。



「私は、科学と技術を加速させ、世界最大の課題の解決に貢献することに情熱を注いでいます。これを促進するために、私は科学的研究とNewLimit + ResearchHubのような企業に資金を提供し、今後1年間で私のCoinbaseの保有資産の約2%を売却する予定です。]

彼の理由は、公平に見て健全だと思われます。しかし、どのように振れても、CEOが株を捨てることはCoinbaseにとって打撃であり、ちょうどインサイダーが売るときに打撃であるのと同じと言えるでしょう。

もちろん、売却したい個人的な理由もあるでしょう。私もポートフォリオの一部として19%の株を持ちたくないのは確かです。しかし寄付をしたいというArmstrong氏の理由は、これがまだCoinbaseのCEOによる売り注文であるという事実を変えるものではありません。

保有する株式をマネタイズする方法はたくさんあり、経営者は常にそれを利用しています。イーロン・マスク氏はテスラの株を売りたがらないことで有名ですが、その代わりに融資パッケージの担保にしたり、キャッシュフローを生み出すために他の手段を使ったりしているのです。

Armstrong氏は先週金曜日、Twitterで売り注文を投稿し、「彼はあなたが最初に私からそれを聞くことを望んでいるので、これを共有する。」というコメントを添えてから、次のように主張しました。「私は非常に長い間CoinbaseのCEOであるので、私は暗号とCoinbaseに対してはかなり強気のままだ。」

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022