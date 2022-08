ここ数日、特に7月28日(木)以降においてWing Financeトークンの価格が上昇傾向にあります。7月29日(金)に53ドルを超える高値を付けるまで急騰した後、現在の価格である16.69ドルまで大きく急降下しました。WINGトークンは過去7日間で約167.8%上昇しており、まだ強気です。

とはいえ、投資家は先週の価格上昇は、WINGトークンが今後高値に跳ね上がる可能性を示唆するものだと考えています。結局のところ、現在、約5日前の7月27日の価格の3倍以上で取引されています。

Coinjournalは、特に金曜日の高値から下落した今Wing Financeトークンを利用したい投資家やトレーダーのために、WINGトークンを購入するのに最適な場所を特定するのに役立つこの簡潔な記事を作成しました。

詳細を確認するには、以下をご覧ください。

Binanceは2017年に設立されたため、指数関数的に成長し、今では最大の暗号化要因ではない場合は、市場での最大の暗号化交換。

今日BinanceでWINGを購入する

SwapZoneは、暗号化コミュニティとExchangeサービスの間のゲートウェイとして動作する暗号交換アグリゲータです。 Swapzoneは、全体の暗号化市場の間で最善の為替レートを見つけるために、便利なインターフェース、安全なユーザーフロー、およびクリスタルクリアデータを提供することを目的としています。

今日SwapzoneでWINGを購入する

Wing Financeは、一般にWingと呼ばれ、クレジットベースの分散型プラットフォームであり、分散型金融(DeFi)プロジェクト間の暗号資産貸付およびクロスチェーン通信用に設計されています。

これは、借入における担保の使用の必要性を排除する信用評価モジュールを介して、暗号貸付サービスをより包括的にすることを目的としています。また、新しいブロックチェーンプロジェクトの作成も可能です。

Wingは、分散型ガバナンス(DAO)とリスク管理メカニズムを組み合わせて、債権者、借り手、保証人の間の関係を構築しています。これによりプラットフォームを使用するプロジェクトの数が増え、ユーザーへの暗号の貸し借りサービスへのアクセスも向上しました。

Wingは、Wing DAOを利用することで、DeFi業界を悩ませている過剰担保の問題に取り組むことに成功しました。DAOはOntology(ONT)ブロックチェーン上で動作するクレジットベースのDeFiプロトコルを構築し、ユーザーが意思決定、運営、製品設計プロセスに参加することも可能にしています。

もしあなたが、特に最近の暗号市場のメルトダウンを受けて、今後数日で離陸する兆しを見せている暗号通貨を探しているなら、Wing Financeは良い選択かもしれません。

しかし、週末にWINGの価格が53ドル以上まで上昇し、5日間で20ドル以下に急落したのを目撃したように、暗号市場は非常に不安定であるため、注意を払う必要があります。

Wing Financeは金曜日の値上げが単なるウォーミングアップであり、特にWingプラットフォームでの活動の高まりを受け、大きく飛躍する可能性があると大多数が考えています。

Wingプラットフォームは最近Wing NFTプールを開始し、Wing x FlamingoジョイントイベントとWing Polkapets NFT Airdrop Updateを発表しました。

今週末までに60ドルを目標価格にすることに注目が集まっています。

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022