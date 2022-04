キューバ中央銀行、仮想資産プロバイダーのライセンスを取得へ

キューバ中央銀行(BCC)は、組織、個人、法人を含むキューバ国内外の仮想資産サービスプロバイダーに対してライセンスを提供することを発表しました。このスペイン語の決議は、キューバの官報にも掲載されました。

ただし、認可されたライセンスは1年間有効で、その後2年目まで延長される可能性があります。

The Central Bank of Cuba, @BancoCentralCub, will issue licenses for virtual asset service providers, it announced Tuesday. @andresengler reportshttps://t.co/Eaxcuo7nlF

