暗号は多くの上場企業を必要とするーCircle IPOの崩壊は業界の悩みを示す

2021年当時、暗号通貨の世界はバラ色でした。

Coinbaseという名前の取引所が4月に860億ドルの評価額で上場しました。それは上場した最初の主要な暗号会社だったのです。すぐにウォール街で金融の巨人と宣言され、その時価総額は取引されていた証券取引所よりも大きくなり、ナスダックの時価総額は260億ドル、ICE(NYSEの親会社)の時価総額は670億ドルでした。

世界第5位の暗号通貨であり、第2位のステーブルコインであるUSDコインの発行元であるCircleが、自ら株式公開の計画を発表したのはこのような背景があったからです。評価額は45億ドルで、年内にCRCLというティッカーでニューヨーク証券取引所で取引される予定でした。

その後、CircleはライバルのTetherからUSDコインを通じてシェアを奪い合い始め、暗号価格は高騰を続けました。2021年2月には、評価額が2倍の90億ドルに達したのです。そしてすべてが変わりました。

世界が金融引き締め環境に移行し、インフレ危機を受けて金利が上昇すると、リスク資産の価格は暴落しました。Cryptoは最も大きな打撃を受け、市場は完全に破壊されたのです。

このため、サークルの上場計画は頓挫し、結局12月に中止となりました。Circleが上場していたら、どれだけタイミングが悪かったかを評価する良い方法は、Coinbaseの株価をご覧ください。(Coinbaseの窮状について深く掘り下げた記事をこちらに書いています。)

新年を迎えて45%上昇した後でも時価総額は130億ドルで、上場時の評価額860億ドルから85%ダウンしています。このことを考えると、Circleがこの取引を頓挫させることを選択した理由を理解するのは難しいことではありません。

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54

— Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022