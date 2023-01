Solanaは終わった？トッププロジェクトはブロックチェーンから逃れる

暗号通貨投資家にとって、2022年は忘れるべき年でした。

しかし、すべての痛みの中でも、Solanaのファンが最も傷ついているようです。2022年のスタート時、Solanaは時価総額545億ドルで世界第5位の暗号でした。現在では16位で、ピーク時から95%以上下落し、現在は44億ドルの価値があります。

当たり前のことですが。昨年マクロ環境は計り知れないほど大きく反転しました。10年にわたる基本水準の金利と自由奔放なマネープリンターの後、連邦準備制度がプラグを抜いたのです。

そして暗号通貨の短い歴史の中で初めて、暗号通貨は経済全体の弱気相場に直面しているのです。過去10年間の爆発的な強気相場では、脈打つものすべてが目もくらむようなリターンを享受していた。しかし今、その宴は終わったのです。

とはいえ、ビットコインに対してSolanaをプロットしてみると、そのパフォーマンスの低さが際立っていることがわかります。

第一の問題は絶え間ない停電です。6月の記事でSolanaは壊れたイヤホンを思い出させる、と書きました。使えるときはいいけれど、音楽を聴くためにはイヤホンをひねったり、接続を外したり、再接続したりしなければならないので、あまり意味がないのです。

Solanaはそんなイヤホンのようなものです。一時期、市場をリードするTPSと安いガス代を武器に「ETHキラー」と位置づけ、その結果パンデミック時には関心が殺到し、高騰を享受しました。

もちろん上で述べたように、これはあらゆるリスク資産が拡大していた時期であり、暗号通貨アルトコインの領域におけるデューデリジェンスは、正確には粒度の高いものではありませんでした。停電が容赦なく続く中、Solanaのボンネットの下には深刻な問題がありーそして今もあるーのです。

もしブロックチェーンが頻繁に停止するようなことがあれば、ブロックチェーンはどれほど役に立つのでしょうか?

6月の記事で、「Solanaについて語るとき『ポテンシャル』、『可能性』『おそらく』という言葉を使うのに少し疲れてきた」と書きました。それ以来、Solanaの価格はさらに70%下落し、市場はSolanaのレリバンス達成をあきらめたかのように見えます。

レイヤー2の台頭はSolanaの核となる前提を脅かし、その核となるユースケースを攻撃しています。レイヤー2が機能するというのは、Solanaが今すぐには主張できないシンプルなステートメントです。

私はため息をついています。先月は暗号関連の話題で盛り上がりましたが、金騎士から悪役に転身したSam Bankman-Fried氏に触れないわけにはいきませんでした。残念なことに、彼の死はSolanaに悲惨な結果をもたらしたのです。

FTXの失脚した創設者は、Solanaの初期の強固な支援者であり、FTXが最後の最後で必死に投資家を探しているときにこのトークンがバランスシート上に表示され、大いに話題になったこともありました。実際Bankman-Fried氏はSolanaの最大の支持者だったのです。

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021