Grayscale Bitcoinファンドは今年25％上昇したが、割引で投資家は苦しむ

世界最大のビットコインファンドであるGrayscale Bitcoin Trustは、年初から25%も価値が跳ね上がりました。一方、ビットコインは年初来で約4%の上昇にとどまっています。

これは、原資産であるビットコインに対するディスカウントがここ数カ月で最も小さいレベルにあることを意味します。わずか4週間前の12月に、私はディスカウントが過去最高の50%に達したときの乖離を分析したことがあります。

今日、ディスカウントは37%でFTXの崩壊前の水準に戻りました。

Grayscaleは、投資家が物理的にビットコインを購入することなくビットコインへのエクスポージャーを得るための手段を提供する信託です。これは規制や法的な理由でビットコイン市場に直接参加できない機関やその他の事業体にとって便利な場合があります。

しかし、Grayscaleは純資産価値と同じ価格で取引されたことはほとんどありません。以前は高騰する暗号通貨へのエクスポージャーを得ようとする投資家により株式が急騰し、原資産であるビットコインにプレミアムを付けて取引されていました。

しかし、今日はその逆で急な割引となっています。2%の手数料はディスカウントの一部を説明するものですが、この暗号の冬に一貫して見られた30%以上のディスカウントを埋めるには十分ではありません。

SECは最近、信託を上場ファンドに転換するためのGrayscaleの申請を拒否し、ファンドの周りに弱気な行動を綴りました。また、特にヨーロッパで同様のファンドが立ち上げられ、ビットコインETFの申請も行われるなど、競争が激化しています。

しかし、最も大きな懸念は準備金の安全性をめぐるものでした。FTXの破綻後、Grayscaleの親会社であるDigital Currency Group(DCG)が破産を申請するのではないかとの憶測が広がり、この問題がクローズアップされたのです。

DCGはGenesisの親会社でもあり、Genesisは最近スタッフの30%を解雇し、破産を検討していると伝えられています。FTXの舞台裏での悪質な行為を受けて、Grayscale社が突然流行りだした埋蔵量証明レポートの公開を拒否したことで、懸念が高まりました。

それができない理由として「セキュリティ上の懸念」を挙げているが、アナリストはこれを断罪し、ブロックチェーン上で公文書を公開することでどんなセキュリティ上の懸念に火がつくのか、非常に不明であるとしています。

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022