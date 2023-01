Huobiは安全？顧客が資金を引き揚げるべき理由

暗号のグラウンドホッグデイです。もう一つの中央集権的な暗号取引所は、今回はHuobiという別の火事を起こしています。

暗号通貨Tronの創設者であり、Huobiのボードに座っている中国の暗号起業家Justin Sun氏は、交換がその労働力の約20%をレイオフすることであると発表しました。

さらに従業員の大幅な削減に加えて、従業員は給与をstablecoinで受け取ることを要求され、不満を鎮めるために内部のコミュニケーションチャネルが閉鎖されたと報告されています。

まだ話は出てきていませんが、これは明らかに…良くないことです。従業員がシステムにアクセスし、互いにコミュニケーションを取ろうとしている不吉なスクリーンショットが、Twitter上で多数共有されました。当然のことながら、従業員はステーブルコインでの給与の受け取りを拒否すれば、解雇されると激怒しているとの報告が出てきました。

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023