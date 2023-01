Genesisが破産申請、どんな意味が隠れているのか？

誰もが予想していたことですが、暗号プラットフォームGenesisの融資部門がついに破産を申請しました。

FTXの破綻によって引き起こされた伝染病によって、Genesisは最新の企業となり、Sam Bankman-Fried氏のリストには別の犠牲者が追加されたことになります。しかし、Genesisの親会社はデジタルカレンシーグループ(DCG)であり、世界最大のビットコインファンドであるGrayscale Bitcoin Trustを所有する会社であるため、暗号投資家はこの申請から波及する後続の損害について今心配しています。

それが何を意味するのか、分析してみましょう。

破産申請書類を見ると、Genesisは10万人以上の債権者をリストアップしています。負債額は30億ドル以上と言われているのです。

この申請は以前から検討されていました。11月16日にFTXの破綻の余波を受け、出金を停止したのです。しかし、破産申請は「予定していない」とし、「合意による」事態の解決を目指すと断言しました。

そして、この危機を回避するために資金調達に奔走しました。Binanceに投資を求めましたが、利益相反を理由に断られたと報じられています。いくつかのプライベート・エクイティ企業にもアプローチしたようですが、最終的には連邦破産法第11条の適用を申請しています。

今回の申請は、SECがGenesisとその元パートナーであるGeminiに対して、有価証券の無登録取引について訴えを起こしたのと同じ週に行われたものです。

Geminiは双子のWinklevossによって設立された暗号取引所で、これらの暗号貸し手の多くと同様の「稼ぐ」商品を提供していました。問題は、それがGenesisとの提携であったことです。Earnの条件では、顧客は利回りを得ることを期待してGeminiに暗号を送信しました。Geminiは利回りを獲得して顧客に支払うため、預金をGenesisに移し、Genesisはその預金を投資しました。

Winklevossの双子は、Geminiがアーン商品を通じて9億ドルの借金を負っていると述べており、Geminiのアーン商品からの出金は現在停止されています。

Cameron Winklevoss氏は、Genesisの破産申請のニュースにTwitterで反応し、DCGとCEOのBarry Silbert氏による「債権者への公正な申し出」がなければ法的措置を取ると脅しました。Silbert氏を「詐欺」と非難し、CEOを辞任するよう要求しています。

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023